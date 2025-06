Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), no Lincoln Financial Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Esperánce e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Esperance x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Com o Flamengo já garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes, Chelsea e Espérance disputam a última vaga disponível no Grupo D. Vice-líder da chave com três pontos, os Blues entram em campo com a vantagem do empate para avançar.

Mais artigos abaixo

Na estreia, o Chelsea superou o Los Angeles FC por 2 a 0, mas acabou derrotado pelo Flamengo por 3 a 1 na rodada seguinte.

Já o Espérance, terceiro colocado do grupo, precisa da vitória para seguir vivo na competição. Até o momento, o time tunisiano perdeu para o Flamengo por 2 a 0 e venceu o Los Angeles FC por 1 a 0.

Espérance: Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah, Ben Hamida; Mokwana, Guenichi, Ogbelu, Konate; Belaili; Rodrigo Rodrigues.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Delap.

Desfalques

Espérance

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Nicolas Jackson, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão.

Que horas começa Esperance x Chelsea

Mundial de Clubes - Grupo D Lincoln Financial Field

Retrospecto Recente

Classificação