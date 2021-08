Com orçamento restrito, dirigentes do Flamengo voltam da Europa sem reforços

Dupla não teve sucesso nas tratativas por Kenedy e Thiago Mendes, mas não desiste dos jogadores de Chelsea e Lyon

Depois de duas semanas na Europa em busca de reforços, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor da pasta, Bruno Spindel, voltaram de mãos vazias. A dupla tinha Kenedy, do Chelsea e Thiago Mendes, do Lyon como os principais alvos.

Com um orçamento bem restrito, a dupla não teve sucesso nas trativas, principalmente com o Lyon por Thiago Mendes. O Rubro-Negro tentou intensificar as conversas e até ofereceu cerca de 500 mil euros pelo empréstimo de um ano. Os franceses, no entanto, esperam fazer negócio em definitivo e querem ao menos 10 milhões de euros para vender o jogador.

Thiago Mendes pediu a direção do Lyon para ser negociado com o Flamengo e vem insistindo para ser liberado. O volante chegou a receber consultas na China e da Rússia, mas descartou. Ele tem claro o desejo de voltar ao Brasil e jogar no time carioca. Em 2019, o Lyon desembolsou cerca de 22 milhões de euros para contratar o atleta que até então defendia o Lille.

Thiago esteve em campo na estreia do Lyon na Ligue 1, no último final de semana. O jogador acabou falhando no gol Brest, adversário da partida, e sofreu duras críticas dos torcedores nas redes sociais.

Com Kenedy e a situação é bem parecida. O Flamengo não conseguiu avançar nas tratativas pelo jogador porque o Chelsea espera um negócio mais lucrativo. O Rubro-Negro deseja um empréstimo de um ano com opção de compra, mas os ingleses querem negociar em defenitivo ou uma boa quantia para empresta-ló.

Diante deste cenário, o Flamengo, que não desistiu da dupla, trabalha com paciência e espera chegar mais próximo do final da janela de transferências e, caso não haja novas propostas por esses dois atletas, a diretoria acredita que terá boas chances de finalizar as duas contratações.

SAÍDAS ENCAMINHADAS

A passagem pela Europa também serviu para deixar encaminhada algumas saídas, como a do volante Hugo Moura, que vai defender o Lugano, atual clube do treinador Abel Braga. O jogador foi um pedido especial do técnico.

Além de Hugo, Rodrigo Muniz também teve a sua saída encaminhada. O atacante de 20 anos vai deixar o Flamengo para defender o Fulham, da Inglaterra. O time rubro-negro deve receber cerca de 42 milhões de reais para pela do jogador e ficará com 50% de uma futura venda.