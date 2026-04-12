Especialista em arbitragem: Mbappé não merecia pênalti, apesar do sangramento

Durante um debate analítico sobre a controversa decisão arbitral envolvendo Kylian Mbappé, na partida entre Real Madrid e Girona que terminou empatada em 1 a 1 na última sexta-feira, válida pela La Liga, o especialista em arbitragem Pavel Fernández fez declarações notáveis, nas quais defendeu a decisão de não marcar pênalti, apesar de o astro francês ter sofrido um sangramento no rosto.

Ao comentar a jogada, Fernández, analista de arbitragem da “Rádio Marca”, disse: “No fim das contas, é um jogo, mas devemos deixar de lado a imagem de Mbappé sangrando depois, porque isso influencia a avaliação da jogada”.

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E quando o apresentador perguntou: “Por que a deixamos de fora? Não faz parte do quadro completo?”, Fernández respondeu: “Se a excluirmos, e com toda a franqueza, de todos os replays que vi, não me parece pênalti... Não vejo movimento intencional do jogador do Girona nem uma falta clara, apenas um leve contato”.

O ex-árbitro continuou: “Vou dizer com clareza: sem essa imagem, pode parecer que Mbappé exagerou na queda... Essa foi a minha impressão naquele momento, durante a transmissão ao vivo”.

Em resposta à objeção do locutor sobre a existência de uma clara pancada no braço, Fernandes disse: “Quando você repete a cena com zoom, as coisas ficam mais claras... mas no momento da transmissão ao vivo isso não ficou claro”.

E concluiu: “Meu sentimento naquele momento foi ‘talvez seja mais uma vez o Mbappé… tentando conseguir outro pênalti’. Portanto, para mim, não vejo isso como uma falta que mereça pênalti”.