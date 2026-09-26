Especialista em arbitragem expõe Bellingham: pênalti da Inglaterra foi "incorreto"

A partida entre Inglaterra e Espanha, na noite de sábado, que terminou com a vitória da Espanha por 3 a 2 na Liga das Nações da UEFA, teve alguns lances de arbitragem polêmicos.

O jornal AS relatou que o inglês Jude Bellingham caiu após uma entrada de Rodri, um lance com o qual o árbitro italiano Massa lidou, inicialmente, exigindo que o jogador inglês se levantasse e continuasse jogando.

Mas o árbitro de vídeo não viu a situação da mesma forma e chamou o árbitro de campo para revisar o lance.

Depois de assistir à jogada, Massa mudou sua decisão e marcou pênalti, decisão que Iturralde González, analista de arbitragem da rádio SER e do jornal AS, considerou que não deveria ter sido marcado.

González disse: "Para mim, Jude Bellingham se jogou intencionalmente antes de qualquer contato com Rodri. Não há pênalti".

No fim, Harry Kane cobrou o pênalti e mandou a bola no travessão, um chute que também passou pela revisão do árbitro de vídeo, mas desta vez por causa de o atacante inglês ter tocado na bola duas vezes.

Iturralde explicou: "De acordo com os procedimentos do árbitro de vídeo, diz-se que qualquer infração cometida pelo cobrador do pênalti ou pelo goleiro deve ser revisada".

Massa marcou um tiro livre indireto, conforme estabelece a regra: "Se o atacante toca na bola duas vezes. Se a bola entra no gol, o pênalti é repetido. Já se a bola não entra, é marcado um tiro livre indireto".