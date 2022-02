Espanyol x Barcelona: escalação, desfalques e mais do jogo pela La Liga 21/22

Espanyol e Barcelona se enfrentam neste domingo (13), no estádio Cornellà-El Prat, às 17h (de Brasília), em clássico catalão válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na parte debaixo da tabela,o Espanyol chega com força total para o clássico. Do outro lado, o Barcelona está em quarto lugar e sabe que um tropeço pode fazê-lo sair da zona de classificação às competições europeias.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Espanyol chega para o clássico deste domingo com poucos problemas no elenco. Oscal Gil está suspenso, enquanto Fernando Calero, com problema físico, é dúvida.

A equipe conta com o retorno do artilheiro Raul de Tomas, que deve atuar ao lado de Tonny Vilhena no ataque.

O Barcelona, por sua vez, não poderá contar com Daniel Alves, suspenso. Além disso, Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Balde estão no departamento médico.

Já Lenglet, Memphis Depay e Eric Garcia, com problemas físicos, são dúvidas..

Possível escalação do Espanyol: Diego Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Morlanes, Melendo; Puado, De Tomas, Vilhena.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Torres, Gavi.

DESFALQUES

ESPANYOL:

Oscar Gil: suspenso.

BARCELONA:

Daniel Alves: suspenso.

Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e balde: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.