Espanhóis descobrem provocação de Mbappé a Jordi Alba: "Na rua te mato"

Jogadores de PSG e Barcelona têm discussão acalorada, até que atacante francês provoca o lateral adversário com uma ameaça em espanhol

Kylian Mbappé foi o grande destaque da vitória do PSG sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões, com um hat-trick para garantir o placar de 4 a 1 em pleno Camp Nou. Mas além da atuação de gala, as câmeras flagraram o momento em que, em um espanhol perfeito, o atacante francês provoca Jordi Alba com uma ameaça durante uma discussão de jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O fato curioso do embate pessoal entre os jogadores tinha passado despercebido, mas foi captado pela equipe do Deportes Cuatro, programa esportivo de TV na Espanha, que recolheu um áudio da transmissão da partida pela Movistar Plus.

Nas imagens e, especificamente nos áudios, é possível notar que Mbappé está trocando algumas farpas com Jordi Alba, do Barcelona, até que a discussão fica mais acalorada.

"Na rua eu te mato", diz o atacante francês para seu adversário em perfeito espanhol, como foi possível identificar na transmissão da emissora espanhola, que não precisou o momento em que a discussão aconteceu.

Mesmo assim, a partir do conteúdo dos diálogos, é provável que tudo tenha começado após uma falta sofrida por Mbappé, que após o lance teria sido confrontado por Jordi Alba.

Foto: Getty Images

“Ele já pediu desculpas. Você está aumentando, é um exagerado”, disse o lateral. Então, Mbappé responde com a ameaça em espanhol, que também foi ouvida por Piqué.

"Mas quem você vai matar?", questiona o zagueiro do Barcelona. “Ele está aprendendo”, responde Alba.

😳😳 Brutal la secuencia que te vamos a enseñar a las 15.12 en #deportescuatro



🤬 Mbappé, a Jordi Alba en perfecto castellano: “En la calle, yo te mato”https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/U3X4gwuuKY — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 17, 2021

Provocações à parte, o fato é que o atacante do PSG praticamente acabou com as esperanças do Barcelona de seguir para as quartas de final da Liga dos Campeões. Após Messi abrir o placar, Mbappé tratou de marcar três gols, o último deles um golaço, para fechar a goleada por 4 a 1, mesmo com as ausências de Neymar e Di Maria.

Com o abismo entre as equipes que foi visto no Camp Nou, nem mesmo Lionel Messi parece ser capaz de comandar uma reviravolta no dia 10 de março, no Parc des Princes, na segunda partida do confronto, que ainda pode ter Neymar ao lado de Mbappé.