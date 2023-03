Espanha x Noruega ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Málaga, a Espanha recebe a Noruega na tarde deste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

De técnico novo e com 15 novos nomes entre os convocados, a Espanha quer mostrar força diante de sua torcida. Nomes como David Garcia e Joselu estreiam pela Fúria, enquanto Iago Aspas voltou a ser chamado devido a grande temporada que faz pelo Celta.

Do outro lado, a Noruega perdeu a sua grande estrela por lesão: Haaland. Por outro lado, Odegaard que faz se destaca com a camisa do Arsenal, está confirmado.

Prováveis escalações

Espanha: Raya; Carvajal, Laporte, I Martinez, Balde; Gavi, Rodri, Ceballos; Oyarzabal, Morata, Olmo.

Noruega: Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Berge; Daehli, Sorloth, Elyounoussi.

Desfalques

Espanha

Unai Simon e Pedri estão lesionados.

Noruega

Haaland está lesionado.

