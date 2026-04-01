Espanha na liderança... e Marrocos é o 11º favorito para conquistar a Copa do Mundo

A seleção espanhola lidera a lista das seleções mais fortes cotadas para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, a menos de três meses do início da competição.

Isso de acordo com um ranking publicado pelo site “The Athletic”, que analisou as chances das 48 seleções participantes da próxima edição do torneio.

A seleção da Argentina ficou em segundo lugar, seguida pela França em terceiro, pelo Brasil em quarto e pela Holanda em quinto, em uma lista que testemunhou uma forte disputa entre as grandes potências da Europa e da América do Sul.

No âmbito árabe e africano, a seleção do Marrocos ficou em 11º lugar, como uma das principais candidatas a disputar a competição com força, superando grandes seleções, enquanto a seleção do Egito ficou em 15º lugar, precedida pelo Senegal, e a Argélia ficou em 27º lugar.

A seleção da Arábia Saudita ficou em 32º lugar, enquanto a seleção da Tunísia ocupou a 36ª posição; já a seleção do Catar ficou em 38º, a Jordânia em 41º e a seleção do Iraque em 46º.

Essa classificação reflete as expectativas iniciais quanto à força das seleções antes do início do torneio, com grande expectativa quanto aos desdobramentos dos próximos dias, que podem reordenar o cenário, especialmente diante da proximidade dos níveis e do aumento das ambições de muitas seleções.