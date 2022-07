Sota Kitano: a jovem promessa do Japão florescendo como Kagawa e Minamino

O jovem de 17 anos está prosperando na primeira equipe do Cerezo Osaka, seguindo os passos de duas das recentes estrelas de seu país

Cerezo Osaka é apelidado de "Flor de cerejeira", seus kits rosa projetados para replicar as cores das árvores que adornam a cidade.

Mas não são apenas as flores que florescem regularmente ao redor do Yanmar Stadium Nagai. A reputação de Cerezo de produzir jogadores de futebol talentosos, particularmente aqueles que prosperam no terço final, é quase inigualável no Japão.

Essa é uma reputação bem conquistada para o clube que desenvolveu Shinji Kagawa e Takumi Minamino antes de estrelar na Europa, e agora eles têm outra estrela em potencial entrando no jogo.

O meia-atacante Sota Kitano causou um enorme impacto em 2022, ainda com seis meses pela frente.

Em fevereiro, ele se tornou o terceiro jogador mais jovem a assinar um contrato profissional no Cerezo, com apenas Kagawa e o também jogador da seleção Yoichiro Kakitani colocando a caneta no papel em um acordo com menos experiência de vida por trás deles.

Menos de uma semana depois, Kitano comemorou marcando seu primeiro gol como profissional, tornando-se o jogador mais jovem a marcar para o Cerezo no processo.

O gol da vitória de Kitano contra o Kashima Antlers na J. League Cup, quase seis meses antes de seu aniversário de 18 anos, o fez quebrar um recorde anteriormente detido por Minamino, e as comparações entre o adolescente, o ex-atacante do Liverpool e o ex-meia do Man Utd Kagawa deixava de ser apenas pelos seus primeiros clubes.

A maior força de Kitano é a sua capacidade de quebrar as linhas com dribles e passes, com seus companheiros de equipe rapidamente se apaixonando por ele, dada a frequência com que ele cria chances.

"Ele tem um talento que não é inferior ao de Shinji." Akio Kogiku, que treinou Kagawa durante seu tempo na academia Cerezo, disse recentemente, e Kitano continuou a mostrar isso pelo clube e pelo país.

Ele marcou três gols em suas primeiras 16 aparições na seleção principal e brilhou pela seleção sub-20 do Japão no recente Torneio de Toulon, marcando o gol da vitória na estreia sobre a Argélia.

Houve perguntas sobre sua resistência e trabalho sem bola nas transições defensivas, mas não há dúvida de que ele está aprendendo a melhorar essas fraquezas.

"Sua defesa melhorou muito", comentou o vice-presidente técnico da JFA, Masakuni Yamamoto. "Fiquei surpreso ao ver o quanto ele mudou depois de todos esses anos."

E assim, se Kitano puder continuar trabalhando nas áreas de seu jogo que exigem atenção enquanto brilha no terço final, seguir Kagawa e Minamino para a Europa se tornará inevitável.

Um novo jogador de futebol japonês para acelerar os pulsos está novamente florescendo em Osaka.