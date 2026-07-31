Marcos Llorente, atacante do Atlético de Madrid e da seleção espanhola, quebrou o silêncio para responder de forma contundente à onda de polêmica e aos comentários ofensivos provocados pelas fotos ao lado de seu companheiro Ferran Torres, craque do Barcelona, durante as férias que passaram juntos após a conquista da "La Roja" no título da Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos dias, circularam nas redes sociais imagens que mostram os jogadores se abraçando e trocando beijos de forma amigável, o que acendeu uma onda de especulações sobre a natureza da relação entre eles, acompanhada por uma enxurrada de comentários irônicos e obscenos de alguns seguidores.

Algo que me causa estranheza

Llorente aproveitou uma sessão de perguntas e respostas em sua conta oficial no Instagram para responder às críticas com total franqueza, ao receber uma pergunta direta: "Por que você acha que as pessoas fizeram todo esse alarde só porque o Ferran te abraçou?".

O jogador espanhol, de 31 anos, disse, anexando à sua declaração uma foto ao lado de Torres: "Causa-me estranheza que, em 2026, o fato de dois homens demonstrarem afeto um pelo outro ainda seja motivo de discussão, mas quando vejo a mentalidade predominante, entendo o porquê".

E acrescentou em tom firme: "Para mim, não há nada mais másculo do que um homem seguro de si que não tem medo de demonstrar seu carinho por um amigo", em uma mensagem clara na qual defendeu o direito dele e de seu companheiro de expressar a amizade entre eles sem medo de julgamentos preconcebidos.

Uma amizade forte coroada por um título mundial

Llorente e Torres têm uma relação de amizade sólida que se estende por anos, reforçada pela convivência conjunta nas fileiras da seleção espanhola, que alcançou um feito histórico ao vencer a Copa do Mundo de 2026, com a dupla decidindo passar férias juntos para celebrar essa conquista extraordinária.