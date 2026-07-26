A partida foi ofuscada por uma cena dramática no minuto 39, que acabou por ditar o fim prematuro da noite para a árbitra Mathilde Demoncay.

O incidente começou com uma falta sobre o avançado do Fortuna, Lequincio Zeefuik. O jovem ponta de lança do clube da primeira divisão neerlandesa foi puxado pela camisola pelo adversário e, na sequência, deixou-se levar por uma reação violenta. Rapidamente, desenvolveu-se uma confusão pouco clara, na qual se envolveram cada vez mais jogadores de ambas as equipas.

Na tentativa de acalmar a situação e apaziguar os ânimos exaltados, a árbitra ficou no meio do aglomerado. Demoncay perdeu o equilíbrio, caiu na relva e sofreu uma ligeira concussão cerebral. Depois do intervalo, já não havia qualquer hipótese de continuar em campo.

Em amigável: árbitra fica K.O. durante confusão entre jogadores

A lesão da árbitra levou, após o intervalo, a uma mudança invulgar na equipa de arbitragem: um dos assistentes que estava inicialmente nomeado assumiu de imediato a direção do jogo na segunda parte e apitou o encontro até ao fim.

Para colmatar a vaga criada na linha lateral, um espectador entrou espontaneamente em ação. Trata-se de um árbitro amador, que assumiu a bandeirola até ao final da partida.

Sittard e Metz arrancam em breve para a nova temporada

Em termos desportivos, o duelo terminou com uma vitória por 3-1 para a equipa francesa. Para a formação de Sittard, treinada por Danny Buijs, o encontro representou o penúltimo amigável da preparação de verão.

Na próxima sexta-feira, o Sittard faz o ensaio geral diante do representante cipriota APOEL Nicósia, antes da estreia na Eredivisie, marcada para 8 de agosto, fora de casa, diante do PSV Eindhoven.

Já o Metz vai defrontar o 1. FC Kaiserslautern a 1 de agosto. A temporada na Ligue 2 arranca para o clube uma semana depois, com um jogo em casa frente ao EA Guingamp.