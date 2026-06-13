Escândalo abala a Copa do Mundo de 2026... Seleção da Inglaterra é vítima de roubo

As medidas de segurança da Copa do Mundo de 2026 passaram pelo primeiro teste real antes do início do torneio, depois que a seleção inglesa comunicou o roubo de parte de seus equipamentos de treino durante o transporte do seu campo de treinamento na Flórida para a sua sede principal na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos.

O técnico alemão Thomas Tuchel comanda a seleção inglesa no torneio que começa em poucos dias, sendo que os “Três Leões” são considerados um dos principais candidatos ao título. No entanto, a equipe se viu diante de uma crise inesperada após o desaparecimento de equipamentos importantes durante o transporte.

De acordo com o que publicou o jornal britânico “Daily Mail”, os itens roubados incluíram tênis esportivos de vários astros da seleção, entre eles Harry Kane, Jude Bellingham e Anthony Gordon, além de bolas oficiais para as partidas, aparelhos de análise de desempenho e equipamentos técnicos usados diariamente pela comissão técnica.

A remessa partiu da cidade de West Palm Beach, no estado da Flórida, a caminho da sede da seleção na “Soccer Village”, em Kansas City, onde a equipe ficará hospedada durante a fase de grupos e a maior parte de sua estadia nos Estados Unidos. Ao chegar o equipamento, a delegação inglesa descobriu a falta de várias caixas importantes.

Relatos britânicos indicaram que alguns jogadores perderam chuteiras projetadas especificamente para a competição, enquanto várias bolas de treino desapareceram, a ponto de alguns relatos indicarem que restava apenas uma bola após o incidente.

O roubo obrigou a Federação Inglesa de Futebol a reorganizar urgentemente todos os preparativos logísticos, na tentativa de localizar o equipamento perdido ou substituí-lo antes do início das competições. A polícia de Kansas City também abriu uma investigação ampla sobre o caso e anunciou a prisão de dois suspeitos, sem revelar detalhes adicionais sobre o grau de envolvimento deles.

Esta crise surge em um momento extremamente delicado para a seleção inglesa, que se prepara para disputar sua primeira partida no torneio contra a Croácia na próxima quarta-feira, em um estádio em Dallas. A equipe de Tuchel ainda não disputou nenhuma partida na atual edição da Copa do Mundo, mas já enfrentou vários incidentes preocupantes durante o período de preparação.

O campo de treinamento da Inglaterra na Flórida testemunhou, há algumas semanas, um tiroteio nas proximidades do centro de treinamento, o que gerou preocupação dentro da delegação; além disso, a equipe enfrentou alguns transtornos relacionados ao terremoto que atingiu as Ilhas Florida Keys enquanto estava lá.

O roubo reabriu o debate sobre a segurança na Copa do Mundo de 2026, tema que gerou ampla controvérsia recentemente devido às medidas rigorosas impostas às delegações participantes. Seleções como Irã, Senegal e Uzbequistão reclamaram da demora nos procedimentos de inspeção e verificação nos aeroportos americanos, enquanto a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e os organizadores defenderam essas medidas como parte de protocolos de segurança reforçados para um torneio realizado conjuntamente nos Estados Unidos, Canadá e México.

No entanto, desta vez, as preocupações foram além da questão de entrada e viagem, estendendo-se à capacidade dos organizadores de proteger os equipamentos das seleções dentro do território anfitrião. O desaparecimento de itens sensíveis, como quadros táticos, aparelhos de análise e chuteiras pessoais dos jogadores, gerou crescente preocupação entre as federações participantes do torneio.

Apesar da crise, a seleção inglesa busca garantir que o incidente não afete seus preparativos técnicos e seu calendário de competições. Tuchel, que aspira levar a Inglaterra à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966, espera que o problema seja totalmente resolvido antes do confronto contra a Croácia.

Antes mesmo de começarem sua jornada nos campos, os ingleses se viram obrigados a travar uma batalha totalmente diferente, longe do futebol e contra o tempo e os ladrões ao mesmo tempo.