A escalação do Manchester City contra o Real Madrid na semifinal da Champions League 2022/23

Com força máxima, City está confirmado para o duelo; veja

O Manchester City está escalado para o duelo contra o Real Madrid, nesta terça-feira (9), no confronto de ida da semifinal da Champions League. O técnico Pep Guardiola terá força máxima para a partida.

A grande notícia é que Haaland está 100% fisicamente e vive uma fase espetacular. Nos últimos três jogos de Champions, o norueguês marcou sete gols. Desta forma, o City está escalado com: Ederson; Stones, Akanji, Rúben Dias, Walker; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Manchester City e Real Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (9), no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.