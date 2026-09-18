Os olhares dos apaixonados pelo futebol inglês se voltam daqui a pouco para o estádio Gtech Community, onde começa o aguardado dérbi do oeste de Londres entre o Chelsea e o anfitrião Brentford, pela quinta rodada da Premier League; em uma disputa direta pela aproximação com o topo da tabela, já que os Blues entram na partida na sexta posição, com 7 pontos, apenas um ponto à frente do adversário, que ocupa o sétimo lugar com 6 pontos.

A escalação do Chelsea anunciada pelo técnico Xabi Alonso mostrou uma mudança notável na estratégia de montagem do time; ele apostou na maior média de idade em sua equipe titular na Premier League em cerca de três anos e meio, com uma média de 27 anos e 349 dias, sendo esta a média mais alta dos Blues na competição desde o confronto com o Arsenal em maio de 2023, quando ela chegou a 28 anos e 278 dias, de acordo com o "Sky Sports".

A experiente dupla inglesa, Danny Welbeck (35 anos) e Jordan Henderson (36 anos), entrou para a história recente do clube londrino; eles se tornaram os jogadores ingleses mais velhos a participar da escalação titular do Chelsea na Premier League desde a atuação do lendário John Terry, aos 36 anos, contra o Sunderland em maio de 2017.

A escalação titular do Chelsea para o confronto com o Brentford ficou completa da seguinte forma:

Goleiro: Martínez.

Defesa: Fofana, Lacroix, Colwill.

Meio-campo: Neto, Henderson, Barco, Chavarría.

Ataque: Palmer, Rogers, Welbeck.

A lista de reservas contou com: Penders, Acheampong, Gusto, Hato, Lavia, Nicolas Jackson, Gittens, Estêvão e Cucurella.