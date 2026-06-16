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FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Escalação de peso para os Galos... Mané desafia Mbappé no confronto entre França e Senegal

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
França
Senegal
EUA

As estrelas estão presentes... O quarteto de ataque da França

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para disputar sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026, que está sendo realizada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção francesa se prepara para enfrentar a seleção do Senegal, em partida que será disputada no Estádio de Nova Jersey, em Nova York, no âmbito dos jogos do Grupo 9, que conta ainda com Iraque e Noruega.

Esse confronto traz de volta memórias do encontro entre as duas seleções na abertura da Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão em 2002, quando o Senegal venceu a França, então atual campeã, por 1 a 0, em uma surpresa estrondosa. A seguir, a escalação da França:

Goleiro: Mike Maignan

Defesa: Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Theo Hernández

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

Meio-campo: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Ataque: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué

Além disso, Bab Thiaw, técnico do Senegal, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Goleiros: Édouard Mendy

Defesa: Kalidou Koulibaly – Krépin Diatta – Moussa Niakaté – El-Hajj Malick Diouf

Meio-campo: Idrissa Gaye – Lamine Camara – Pape Gaye

Ataque: Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr

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