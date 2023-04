A escalação do Chelsea contra o Real Madrid nas quartas de final da Champions League

Frank Lampard terá a equipe titular contra o clube merengue, pelas quartas da Champions

O Chelsea está escalado para o confronto contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (12). Frank Lampard vai com o time considerado como ideal, mas deixa o alemão Kai Havertz no banco de reservas.

A volta do brasileiro Thiago Silva é fundamental para a equipe que vai em busca de um bom resultado neste jogo de ida. O time do Chelsea está escalado da seguinte forma: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Fernández, Kanté; Sterling, João Félix.

Real Madrid e Chelsea se enfrentam no Santiago Bernabéu, na capital espanhola, a partir das 16h (de Brasília), desta quarta-feira (12). A partida terá transmissão ao vivo exclusiva da HBO Max, no streaming, com narração de André Henning, comentários de Vitor Sérgio e apresentação de Taynah Espinoza. O jogo de volta, em Londres, será na próxima terça-feira (18),