Real Madrid x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das quartas da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

Real Madrid e Chelsea se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A volta está marcada para o dia 18, em Stamford Bridge. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max, no streaming, com narração de André Henning, e comentários de Vitor Sérgio e Taynah Espinoza.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 13 pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou o Liverpool por 6 a 2 no placar agregado. Até aqui, foram seis vitórias, um empate e uma derrota.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá os retornos de nomes como Luka Modric, Toni Kroos, Eder Militão e Eduardo Camavinga, poupados na derrota para o Villarreal por 3 a 2 no último sábado (8), pelo Campeonato Espanhol.

Do outro lado, o Chelsea também terminou na liderança do Grupo E, com 13 pontos. Já nas oitavas, deixou para trás o Borussia Dortmund por 2 a 1 no agregado. Na Champions League, soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

"A minha missão? Instalar o maior nível de confiança possível com o grupo. Em termos de objetivos, queremos vencer o máximo de jogos que pudermos. É a resposta mais simples que poderá obter. Todos as partidas são difíceis, mas temos de acreditar nos jogadores desta equipe. Queremos ganhar jogos", afirmou o técnico Lampard.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma quatro vitórias, contra uma do Chelsea, além de dois empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Champions League 2021/22, os Blues venceram por 3 a 2 na prorrogação.

A campanha do Chelsea na Champions League 2022/23

Dínamo Zagreb 1 x 0 Chelsea - 6 de setembro de 2022

Chelsea 1 x 1 RB Salzburg - 14 de setembro de 2022

Chelsea 3 x 0 Milan - 5 de outubro de 2022

3 x 0 Milan - 5 de outubro de 2022 Milan 0 x 2 Chelsea - 11 de outubro de 2022

- 11 de outubro de 2022 RB Salzburg 1 x 2 Chelsea - 25 de outubro de 2022

Chelsea 2 x 1 Dínamo Zagreb - 2 de novembro de 2022

2 x 1 Dínamo Zagreb - 2 de novembro de 2022 Borussia Dortmund 1 x 0 Chelsea - 15 de fevereiro de 2023

Chelsea 2 x 0 Borussia Dortmund - 7 de março de 2023

A campanha do Real Madrid na Champions League 2022/23

Getty Images

Celtic 0 x 3 Real Madrid - 6 de setembro de 2022

- 6 de setembro de 2022 Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig - 14 de setembro de 2022

2 x 0 RB Leipzig - 14 de setembro de 2022 Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk - 5 de outubro de 2022

2 x 1 Shakhtar Donetsk - 5 de outubro de 2022 Shakhtar Donetsk 1 x 1 Real Madrid - 11 de outubro de 2022

RB Leipzig 3 x 2 Real Madrid - 25 de outubro de 2022

Real Madrid 5 x 1 Celtic - 2 de novembro de 2022

5 x 1 Celtic - 2 de novembro de 2022 Liverpool 2 x 5 Real Madrid - 21 de fevereiro de 2023

- 21 de fevereiro de 2023 Real Madrid 1 x 0 Liverpool - 15 de março de 2023

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix.

Desfalques

Real Madrid

Ferland Mendy segue lesionado.

Chelsea

Mount (dúvida), Armando Broja, Cesar Azpilicueta e Thiago Silva estão no departamento médico.

Quando é?