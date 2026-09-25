Erro catastrófico custa caro à Turquia diante da França

O goleiro da Turquia, Uğurcan Çakır, foi expulso diante da França nesta sexta-feira, durante a derrota dos donos da casa por 1 a 0, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Enquanto os anfitriões tentavam alcançar o empate contra a França — que abriu o placar com um gol do astro do Real Madrid Kylian Mbappé aos 54 minutos —, o atacante do Liverpool Bradley Barcola recebeu uma bola em profundidade, ficando cara a cara com o goleiro Çakır, que saiu de sua área e bloqueou com a mão a bola do atacante francês, cometendo uma infração clara.

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O árbitro não marcou a infração inicialmente, mas a tecnologia de vídeo o chamou para revisão, passo após o qual ele tomou a decisão de expulsar Çakır com cartão vermelho direto, aos 87 minutos, reduzindo as esperanças da Turquia de voltar ao jogo.

França e Turquia jogam pelo Grupo 1 do Nível 1 da Liga das Nações da Europa, que conta também com Itália e Bélgica.

A Bélgica abriu sua caminhada na competição nesta sexta-feira com a vitória sobre a anfitriã Itália por 2 a 0.











