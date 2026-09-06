Enzo Fernández encontrou com Maresca o que o Real Madrid lhe negou

A transferência de Enzo Fernández para o Manchester City não foi apenas mais um negócio no mercado de transferências, mas veio para dar ao jogador argentino a oportunidade de voltar a trabalhar com o técnico Enzo Maresca, o homem que parece saber bem o que um jogador de meio-campo precisa para apresentar seu melhor nível.

Fernández, que se tornou o terceiro jogador que mais gerou valor financeiro em transferências na história do futebol, com um total de 310 milhões de euros, encontrou em Maresca um fator decisivo para definir seu novo destino, depois de não ter obtido a resposta que esperava do Real Madrid. Neymar e Romelu Lukaku lideram a lista dos jogadores que mais geraram receitas com transferências, com valores de 400 e 375 milhões de euros, respectivamente.

A relação entre Fernández e Maresca havia se formado durante o período de trabalho do técnico italiano no Chelsea, onde conseguiu construir uma forte ligação com o jogador nos níveis esportivo e pessoal. Por isso, quando Maresca deixou o clube londrino, o futuro de Fernández ficou em dúvida, sobretudo porque o jogador buscava um novo passo em sua carreira.

Naquele momento, o Real Madrid surgiu como possível destino para o jogador argentino, mas o clube espanhol não demonstrou interesse equivalente ao desejo de Fernández de se transferir para suas fileiras, mudando, ao final, o destino do jogador rumo ao Manchester City.

O interesse do City em Fernández surgiu a partir de um desejo claro de Maresca, que quis reencontrar o jogador cujas qualidades conhece bem, antes que a diretoria do clube inglês conseguisse concretizar o negócio por 145 milhões de euros, segundo relatou reportagem do «AS».

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E assim, Fernández encontrou no Manchester City o que não encontrou no Real Madrid: um técnico que acredita em suas capacidades e deseja contar com ele dentro de seu novo projeto. E o jogador não demorou a enviar seus primeiros sinais positivos, depois de ter sido titular de forma surpreendente diante do Coventry City, dando uma assistência decisiva que contribuiu para o gol da vitória marcado por Erling Haaland.

Fernández havia se transferido para o Manchester City em um negócio que atingiu 125 milhões de libras esterlinas, igualando o recorde da transferência mais cara da história do futebol inglês, para começar um novo capítulo sob o comando de Maresca, que aposta em sua capacidade de reformular o meio-campo da equipe após a saída de vários nomes importantes.

Para Fernández, a nova jornada parece completamente diferente; depois de não ter encontrado a porta que queria no Real Madrid, encontrou no Manchester City um técnico que o conhece e confia nele, e talvez esse seja o fator de que ele precisa para provar que seu alto valor no mercado de transferências também pode se converter em impacto real dentro de campo.