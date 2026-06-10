Entre o medo e a esperança... Detalhes do plano que o Barcelona não quer revelar

A Copa do Mundo de 2026 começa amanhã, quinta-feira, em meio à expectativa mundial pela maior edição da história do torneio, mas na Espanha a questão mais importante resume-se a um único nome: como está Lamine Yamal e quando ele estará pronto para vestir a camisa da “La Roja” no verão americano?

A seleção espanhola inicia sua campanha na próxima segunda-feira contra Cabo Verde, na estreia do Grupo H, que também conta com a Arábia Saudita e o Uruguai, enquanto todos os indícios apontam que a participação de Yamal naquela noite será contada em minutos, e não em horas.

De acordo com o que revelou o programa “Què T’hi Jugues!” na rádio SER Catalunya, Lamine Yamal está bem de saúde e com o moral em alta, e está dando o máximo de si em seu programa de reabilitação. Após semanas difíceis vividas desde que sofreu uma lesão nos tendões da coxa no final da temporada 2025-2026, ele agora vê “uma luz no fim do túnel”.

A lesão que Lamine Yamal sofreu no tendão da coxa, em abril passado, foi um verdadeiro pesadelo para o jovem ponta, a ponto de ele mesmo admitir: “Eu temia que a lesão fosse grave e que eu perdesse a chance de participar da Copa do Mundo”.

O momento decisivo chegou quando os médicos confirmaram que o ligamento estava intacto, permitindo que Yamal respirasse aliviado e começasse imediatamente a trabalhar com a equipe médica. Desde então, ambas as partes — o Barcelona e a Federação Espanhola — trabalham em total coordenação para encontrar a melhor fórmula para o retorno, sob a supervisão do fisioterapeuta da seleção, Fernando Galán, que acompanha o caso diariamente, também na qualidade de consultor externo do Barcelona.

Em Madri, o técnico Luis de la Fuente não esconde sua cautela, tendo afirmado em sua última coletiva de imprensa: “Se tudo correr normalmente, como tem acontecido até agora, Lamine deve estar pronto para a partida de 15 de junho, mas isso não significa necessariamente que ele vá jogar; avaliaremos a situação no momento oportuno.” A declaração reflete o delicado equilíbrio entre a necessidade da Espanha por seu talento e o receio do Barcelona de uma nova recaída.

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Esse receio levou o clube catalão a estabelecer recomendações claras, reveladas pelo jornal “As”: não escalar Yamal como titular no início e limitar sua participação “na partida contra Cabo Verde a 15 minutos, com a participação na partida contra a Arábia Saudita variando entre 45 e 65 minutos”. Isso foi confirmado por outras reportagens, segundo as quais o Barcelona “solicita que o ponta jogue no máximo 15 minutos no dia 15 de junho contra Cabo Verde e, em seguida, um tempo ou 60 minutos no confronto contra a Arábia Saudita no dia 21”.

O plano traçado, portanto, é claro: um teste rápido na primeira partida, uma participação mais longa na segunda contra a Arábia Saudita e, então, atingir a plena prontidão para o confronto decisivo contra o Uruguai no dia 27 de junho. Além disso, alguns relatos dentro da Federação falaram de um acordo preliminar de que “Lamine Yamal não participará das duas primeiras partidas da seleção espanhola contra Cabo Verde e a Arábia Saudita por receio de uma recorrência da lesão”, devendo estar totalmente pronto para a terceira rodada.

O próprio Yamal não quer esperar, pois está ansioso para testar seu pé, mesmo que por alguns minutos, contra Cabo Verde, convencido de que o retorno gradual é o melhor caminho para recuperar a confiança. Enquanto a Copa do Mundo começa na quinta-feira em três países, a Espanha continua aguardando o retorno de seu astro, não como um salvador desde o primeiro dia, mas como um trunfo preparado com calma para a batalha das eliminatórias.