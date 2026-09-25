Entre Mbappé e Yamal: Eto'o escolhe seu candidato à Bola de Ouro

Kylian Mbappé buscou conquistar o apoio africano na disputa pela Bola de Ouro, evocando sua relação com o continente e suas origens camaronesas e argelinas, antes que Samuel Eto'o anunciasse seu apoio explícito ao rival Lamine Yamal, numa postura marcante de uma das maiores lendas do futebol africano.
Mbappé disse, em entrevista à Rádio França Internacional há alguns dias: "Toda vez que visito a África, sou recebido com enorme carinho. Nunca perdi o contato com eles. Sinto o amor da torcida por lá, e é realmente um prazer sentir o apoio de um continente inteiro", expressando o desejo de voltar ao continente carregando a Bola de Ouro e dedicá-la de alguma forma ao seu povo.
Apesar de o atacante do Real Madrid ressaltar seu vínculo com a África, ele não obteve o apoio de um dos maiores ícones do futebol camaronês, depois que Eto'o, ex-atacante do Barcelona, anunciou seu respaldo oficial a Yamal na disputa pelo prêmio.
Eto'o escreveu em suas contas nas redes sociais, sobre Yamal: "Ele merece a Bola de Ouro. É um gênio, ousado, talentoso... desejamos a ele boa sorte na disputa", elogiando o jovem talento e afirmando que sua posição junto à torcida não depende do resultado da disputa.
A postura de Eto'o dá a Yamal um apoio de destaque de um dos mais importantes astros do futebol africano, apesar das origens camaronesas de Mbappé, deixando a disputa pela Bola de Ouro aberta a uma forte concorrência entre os principais candidatos ao prêmio.