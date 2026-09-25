Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP
Traduzido por

Entre Mbappé e Yamal: Eto'o escolhe seu candidato à Bola de Ouro

Bola de Ouro
La Liga
Real Madrid
Barcelona
S. Eto'o
L. Yamal
K. Mbappe
Espanha
Camarões
França

Quem a merece?

Kylian Mbappé buscou conquistar o apoio africano na disputa pela Bola de Ouro, evocando sua relação com o continente e suas origens camaronesas e argelinas, antes que Samuel Eto'o anunciasse seu apoio explícito ao rival Lamine Yamal, numa postura marcante de uma das maiores lendas do futebol africano.

Mbappé disse, em entrevista à Rádio França Internacional há alguns dias: "Toda vez que visito a África, sou recebido com enorme carinho. Nunca perdi o contato com eles. Sinto o amor da torcida por lá, e é realmente um prazer sentir o apoio de um continente inteiro", expressando o desejo de voltar ao continente carregando a Bola de Ouro e dedicá-la de alguma forma ao seu povo.

Apesar de o atacante do Real Madrid ressaltar seu vínculo com a África, ele não obteve o apoio de um dos maiores ícones do futebol camaronês, depois que Eto'o, ex-atacante do Barcelona, anunciou seu respaldo oficial a Yamal na disputa pelo prêmio.

Eto'o escreveu em suas contas nas redes sociais, sobre Yamal: "Ele merece a Bola de Ouro. É um gênio, ousado, talentoso... desejamos a ele boa sorte na disputa", elogiando o jovem talento e afirmando que sua posição junto à torcida não depende do resultado da disputa.

A postura de Eto'o dá a Yamal um apoio de destaque de um dos mais importantes astros do futebol africano, apesar das origens camaronesas de Mbappé, deixando a disputa pela Bola de Ouro aberta a uma forte concorrência entre os principais candidatos ao prêmio.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google