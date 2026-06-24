João Félix, estrela da seleção portuguesa, comentou sobre o futuro do argentino Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid, após o alvoroço que ele causou recentemente.

Álvarez disse, após a vitória de sua seleção sobre a Áustria (2 a 0) na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo: “O melhor para mim é sair, porque quero realizar meu sonho”.

Isso ocorreu apesar de Álvarez ter contrato com o clube madrilenho até 30 de junho de 2030.

As declarações provocaram uma onda de indignação no Atlético de Madrid, e Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do clube, afirmou recentemente que o clube está estudando recorrer à Fifa para processar o Barcelona por ter iniciado negociações com um jogador que ainda está vinculado a um contrato.

Após a goleada de Portugal sobre o Uzbequistão por 5 a 0 na Copa do Mundo, Félix concedeu entrevista à rádio “Cope” na zona mista.

João, que já jogou pelo Atlético de Madrid, disse sobre Álvarez: “Ele tem seus motivos para dizer isso. Não posso comentar muito, nem quero me aprofundar no assunto, mas ele tem seus motivos para falar sobre isso”.

E concluiu: “Há coisas acontecendo lá que só ele sabe, e ninguém de fora tem conhecimento. Espero que ele esteja feliz e faça o que for melhor para ele”.