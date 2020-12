Entenda por que Diego Alves está perto de sair do Flamengo

Depois de voltar atrás, clube faz proposta abaixo do que foi oferecido num primeiro momento e não agrada ao goleiro

Diego Alves está cada vez mais longe do . O contrato do goleiro de 35 anos termina no dia 31 de dezembro e até o momento as partes não chegaram em acordo. Ou melhor: até chegaram, mas por conta de um problema interno, a diretoria voltou atrás, o que acabou deixando o jogador bem frustrado.

Desde o início do ano, Diego Alves vive a expectativa por uma renovação. No entanto, o Flamengo colocou algumas prioridades e a conversa com o goleiro foi jogada para frente. Entre novas contratações, tentativa de estender o contrato de Jorge Jesus e até mesmo outras renovações, o tema com o goleiro ficou para depois.

Quando o cenário estava mais tranquilo, veio a pandemia e o Flamengo congelou todas as conversas, menos a de Jorge Jesus. Neste meio tempo, Diego Alves avisou que havia recebido proposta de outros clubes, mas a diretoria reforçou o desejo da renovação e ele prontamente negou os contatos.

Ao conseguir renovar com o Mister, a diretoria rubro-negra se concentrou no retorno do futebol e tinha como meta resolver as pendências antes do início do Brasileirão. De repente, a saída do português e uma nova prioridade: buscar outro treinador.

Depois da chegada de Domènec Torrent e o início conturbado no Brasileiro, o Flamengo iniciou as tratativas com Diego Alves. O goleiro fez uma pedida salarial e dois anos de contrato, algo que foi rejeitado pelo clube. A diretoria, então, através do diretor executivo, Bruno Spindel, apresentou uma contraproposta que foi aceita pelo jogador.

No entanto, na hora de redigir o contrato o clube voltou atrás. A situação causou desconforto com Diego Alves e seu estafe, que apenas aguardavam o papel para assinar. Desde então, a renovação virou novela e ficou mais distante.

O departamento de futebol também não ficou nada satisfeito com a condução do caso, e se viu exposto e sem poder ativo. Desde então, Spindel e Marcos Braz tentam resolver a situação internamente. Uma nova proposta foi feita a Diego Alves, com um ano a menos de contrato e com redução de 60% em cima do valor proposto pelo próprio clube inicialmente. O goleiro não aceitou.

Diego Alves se sente extremamente desvalorizado no Flamengo. Desde o início não tendo prioridade na renovação, mesmo com o contrato terminando este ano. Em seguida, o fato do clube ter voltado atrás no acordo e, principalmente, oferecer algo bem distante do que já tinha oferecido em outubro.

ELENCO E CENI QUEREM A RENOVAÇÃO

Diego Alves é um dos líderes do grupo, um dos homens de confiança do técnico Rogério Ceni que desde que chegou fez questão de dizer a todos que o goleiro ainda tem muita lenha para queimar. Os jogadores também vivem a expectativa pelo acerto. Filipe Luís, inclusive, externou o desejo do grupo pela continuidade de camisa 1.

Mas restando apenas três semanas para o final do contrato. Hoje é muito difícil imaginar que Diego Alves seja o camisa 1 do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro.