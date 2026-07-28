O futuro de Bradley Barcola, astro de 23 anos do Paris Saint-Germain, entrou em uma reviravolta perigosa depois que ele comunicou à diretoria do clube francês sua recusa em renovar o contrato, que se encerra em 2028, o que obriga a capital parisiense a vendê-lo neste verão por pelo menos 170 milhões de euros para evitar perdê-lo por um valor menor mais adiante. Enquanto isso, paira no horizonte a ameaça do técnico Luis Enrique de congelar o jogador da seleção francesa caso ele permaneça sem compromisso, à semelhança do que fez anteriormente com Kylian Mbappé.

Segundo revelou o jornal britânico "The Athletic", fontes internas do Paris Saint-Germain confirmaram que Luis Enrique só quer utilizar jogadores comprometidos com o projeto, e que ele pode reduzir consideravelmente o tempo de participação de Barcola na próxima temporada caso o clube não consiga vendê-lo pelo preço pedido, em uma decisão firme que visa preservar a disciplina do elenco e não repetir o cenário de Mbappé, que ambicionava se transferir ao Real Madrid.

Este desdobramento inesperado acontece em um momento em que o clube parisiense está ocupado em busca de dois substitutos para Gonçalo Ramos e Kang-in Lee, que foram vendidos, respectivamente, ao Milan por 74 milhões de euros e ao Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, vendo-se agora obrigado a administrar uma nova crise com um jogador que passou 3 temporadas com a equipe, nas quais marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas.

Barcola, ex-jogador do Lyon, foi fortemente cobiçado pelos gigantes da Premier League, mais especificamente o Arsenal e o Liverpool, ao longo dos últimos meses. O Paris Saint-Germain, especialista em vender jogadores por preços elevados, fixou seu valor em pelo menos 170 milhões de euros, enquanto o Liverpool, clube preferido do jogador, comprovou sua capacidade de pagar cifras enormes após a contratação de Diomande, que ultrapassou os 100 milhões de euros.

Mas a pergunta que se impõe agora é: o Liverpool está disposto a pagar essa quantia gigantesca? Os torcedores do Liverpool sabem que o Paris Saint-Germain sofre grande pressão em relação a esse negócio, e podem, portanto, tender a protelar as negociações, o que faz desse assunto um forte candidato a dominar o que resta da janela de transferências de verão.

E a ameaça de Luis Enrique não deve ser subestimada, pois o técnico espanhol comprovou no passado sua capacidade de tomar decisões difíceis e prescindir dos serviços de grandes astros, tendo já reduzido a participação de Mbappé quando este ambicionava partir para o Real Madrid, em um precedente que confirma que o treinador raramente hesita em impor sua autoridade dentro do vestiário, mesmo que o preço seja congelar um dos principais astros da equipe.

Esta situação coloca o Paris Saint-Germain diante de um verdadeiro dilema: ou vender Barcola pelo preço pedido neste verão, ou arriscar congelá-lo durante toda a próxima temporada e perder gradualmente seu valor de mercado com a aproximação do fim de seu contrato, em um cenário que lembra a crise de Mbappé, que comprovou que Luis Enrique não negocia seus princípios, seja qual for a importância do jogador.