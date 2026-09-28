Em um resultado que pode abrir uma nova frente de polêmica poucos dias antes da revelação do vencedor da Bola de Ouro, Kylian Mbappé recebeu um choque marcante em uma enquete realizada pelo jornal madrilenho "Marca".

Os torcedores do jornal escolheram Lamine Yamal como o jogador que mais merece ser coroado com o prêmio, enquanto o astro do Real Madrid ficou em segundo lugar.





A "Marca" realizou uma enquete com seus leitores sobre o jogador que merece vencer a Bola de Ouro entre a lista dos trinta indicados, e participaram dela 233.849 votantes até o momento em que estas linhas eram escritas, dando o resultado uma clara liderança a Lamine Yamal, depois de ele ter obtido 29% dos votos, num total de 67.494 votos.

O que chama atenção no resultado é que Mbappé, que disputa a corrida com força e fala abertamente sobre seu merecimento do prêmio, ficou em segundo lugar, depois de ter conquistado 19% dos votos, num total de 43.155 votos, com uma grande diferença para o terceiro colocado.

A liderança de Yamal na enquete da "Marca" acontece em um momento em que a rivalidade entre ele e Mbappé se acirra, depois que os dois jogadores falaram, nas últimas semanas, sobre suas chances de vencer a Bola de Ouro.

Yamal havia afirmado, em declarações anteriores, que enxerga a si mesmo e a Mbappé como os dois melhores jogadores do mundo, antes de declarar de forma ainda mais clara que merece o prêmio neste ano diante do que conquistou, enquanto Mbappé foi mais direto ao dizer que votaria em si próprio.

Os últimos dias também testemunharam um forte apoio público a Yamal por parte do Barcelona, ao mesmo tempo em que Mbappé conta com apoio dentro do Real Madrid, encabeçado pelo técnico José Mourinho, que falou sobre o merecimento do astro francês em relação ao prêmio.

O resultado da enquete da "Marca" oferece um quadro diferente de algumas posições declaradas, especialmente por o jornal ter uma identidade madrilenha clara, o que torna a vantagem do jogador do Barcelona sobre o astro do Real Madrid entre seus leitores algo notável do ponto de vista dos números.

A enquete não parou na disputa entre Yamal e Mbappé, já que Fabián Ruiz ficou em terceiro lugar depois de obter 13% dos votos, num total de 31.089 votos, enquanto Harry Kane ocupou a quarta colocação com 8% e 19.410 votos.

Lionel Messi apareceu em quinto lugar, também com 8%, depois de obter 17.887 votos, e em seguida Rodri em sexto, com 7% e 16.765 votos.

Na sétima posição apareceu Pau Cubarsí, com 4% e 10.025 votos, enquanto Jude Bellingham e Khvicha Kvaratskhelia obtiveram 2% cada um, com 5.248 e 5.237 votos, respectivamente.

Marc Cucurella recebeu 3.656 votos na décima colocação, seguido por Ousmane Dembélé na décima primeira posição, com 1%, seguido por Erling Haaland, Ferran Torres, Michael Olise, Vitinha e Vinícius Júnior.

Quanto ao restante dos indicados, seus votos ficaram abaixo de 1%, com Julián Quiñones obtendo 873 votos, Sadio Mané 595, Luis Díaz 583, Achraf Hakimi 520, William Pacho 421 e Bruno Fernandes 416.

Gabriel Magalhães veio com 415 votos, William Saliba com 406, Dayot Upamecano com 294, Nuno Mendes com 287, Lautaro Martínez com 266, Marquinhos com 263, Declan Rice com 235, enquanto João Neves obteve apenas 200 votos.















