Enfim: Real Madrid apresenta sua primeira proposta para contratar Rodri

O Real Madrid iniciou sua movimentação oficial para contratar Rodri, estrela do Manchester City, depois que o clube merengue realizou seus primeiros contatos com a diretoria do clube inglês para discutir a possibilidade de fechar o negócio, em um passo que representa uma mudança importante na posição do Real em relação ao jogador espanhol.

Segundo o famoso jornalista Fabrizio Romano, o Real Madrid e o Manchester City entraram em negociações preliminares por meio de conversas verbais, no momento em que Florentino Pérez, presidente do clube merengue, deu sinal verde para avançar no negócio, após meses com as portas fechadas para a possibilidade de contratar Rodri.

Romano indicou que o Real Madrid demonstrou disposição para apresentar uma proposta que supera os 50 milhões de euros a fim de fechar o negócio.

Esses desenvolvimentos surgem após Rodri se tornar prioridade máxima dentro do Real Madrid, especialmente depois de seu grande desempenho com a seleção da Espanha e a conquista da Copa do Mundo, quando a diretoria do clube passou a ver no jogador do Manchester City a solução ideal para reforçar o meio-campo e dar à equipe um atleta capaz de organizar as jogadas e controlar o ritmo das partidas.

Rodri tem contrato com o Manchester City até 2027, mas o desejo do jogador de voltar à Espanha pode ter um papel importante na definição de seu futuro, especialmente com o interesse do Real Madrid em contratá-lo.

O Real Madrid busca acelerar suas negociações para fechar o negócio antes do retorno de Rodri aos treinamentos do Manchester City em preparação para a nova temporada, já que o clube merengue espera chegar a um acordo com a diretoria do clube inglês nos próximos dias.

O negócio envolvendo Rodri havia deixado de ser um simples interesse dentro dos corredores do Real Madrid para se tornar um objetivo estratégico do clube, especialmente porque o jogador é muito admirado dentro de "Valdebebas", além de a ideia de contratá-lo ter recebido o apoio do técnico José Mourinho, que vê nele uma peça fundamental para seu novo projeto com a equipe.

O Real Madrid espera que sua primeira proposta consiga abrir as portas para negociações mais sérias com o Manchester City, preparando o terreno para concretizar um negócio que pode ser o mais destacado nas movimentações do clube durante a atual janela de transferências do verão.

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