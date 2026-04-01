Endrick entra, muda jogo em 15 minutos e comanda vitória do Brasil sobre a Croácia

A seleção brasileira encontrou em Endrick o impulso que faltava para superar a Croácia no amistoso desta quinta-feira (31). Em apenas 15 minutos em campo, o atacante saiu do banco, sofreu um pênalti e ainda distribuiu uma assistência, sendo decisivo na vitória por 3 a 1 no amistoso disputado em Orlando.

O confronto marcou mais um teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Após um jogo equilibrado durante boa parte do tempo, foi a entrada de Endrick, já na reta final, que mudou completamente o panorama da partida.

O atacante entrou por volta dos 30 minutos do segundo tempo e rapidamente passou a incomodar a defesa croata. Logo após o empate dos europeus, ganhou a bola na área e sofreu pênalti, convertido por Igor Thiago. Pouco depois, mostrou visão de jogo ao servir Gabriel Martinelli, que marcou o terceiro gol brasileiro e selou a vitória.

A atuação relâmpago reforça uma das principais características de Endrick desde que chegou à seleção principal: seu impacto imediato. Mesmo com poucos minutos, o jovem tem mostrado eficiência contra seleções europeias, mantendo uma média elevada de participação direta em gols e se consolidando como uma peça cada vez mais relevante no ciclo para 2026.

Mais do que os números, o desempenho contra a Croácia evidencia maturidade e capacidade de decisão em momentos-chave, atributos raros para um jogador de sua idade. Em um elenco ainda em definição, Endrick se apresenta como uma alternativa explosiva, capaz de mudar jogos saindo do banco.

Se a disputa por vagas no ataque brasileiro segue aberta, atuações como essa colocam o jovem atacante um passo à frente na briga por espaço. Em apenas 15 minutos, ele não só participou diretamente de dois gols, como também deixou claro que pode mudar o jogo.