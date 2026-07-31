Empresário revela como está agora a relação entre Gattuso e Taylor

A briga entre Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor no campo de treinamento da Lazio é uma tempestade em copo d’água. É o que garante o empresário Guido Albers nesta sexta-feira, em conversa com o De Telegraaf.
Gattuso interrompeu o treino repentinamente na quinta-feira e caminhou, furioso e gesticulando, em direção a Taylor. O holandês ouviu do técnico que deveria ir para o vestiário, após o que Taylor tirou o colete e foi embora.
Segundo a Radio Laziale, houve uma troca de palavras entre Gattuso e Taylor, após a qual o treinador italiano interveio. Ainda não se sabe o que motivou a briga entre treinador e jogador. Gattuso e Taylor logo fizeram as pazes, e então o meio-campista se juntou ao treino da noite.
“Isso procede”, afirmou Albers em uma breve reação ao jornal matinal. O empresário de Taylor não quis comentar mais sobre o incidente no campo de treinamento da Lazio.
“Embora os ânimos tenham se exaltado por um momento, Gattuso acabou valorizando isso depois”, analisa o De Telegraaf sobre o episódio entre treinador e jogador.
Gattuso foi nomeado no fim de junho pela diretoria da Lazio. O ex-meio-campista do AC Milan foi o sucessor de Maurizio Sarri no Stadio Olimpico.
Taylor foi contratado em janeiro junto ao Ajax por cerca de 17 milhões de euros. O meio-campista soma até aqui três gols e duas assistências em 21 partidas pela Lazio.