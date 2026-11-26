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Acordo marca a entrada da organização de eSports no futebol profissional; clube do interior paulista disputará a Série A em 2027 com nova identidade

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O Novorizontino anunciou nesta quinta-feira (26) uma parceria com a FURIA, organização de eSports que tem Neymar como um de seus sócios. Com o acordo, o clube do interior de São Paulo passará a se chamar FURIA Novorizontino a partir de janeiro de 2027, marcando uma nova fase na história da equipe, que conquistou recentemente o acesso à elite do futebol brasileiro.

A parceria representa a entrada da FURIA no futebol profissional. Conhecida pela participação em competições de jogos eletrônicos, como Counter-Strike e League of Legends, a organização também está presente na Kings League, modalidade de futebol de sete na qual Neymar exerce o cargo de presidente. O atacante do Santos também é embaixador da marca.

Com o acordo, a FURIA ficará responsável pelas áreas de marca, marketing, patrocínios, comunicação, produção de conteúdo e desenvolvimento comercial do clube. Apesar da chegada dos novos investidores, a estrutura responsável pelo futebol será mantida, com a equipe atual seguindo à frente das decisões sobre gestão esportiva, comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo.

Em comunicado oficial, as partes destacaram que o projeto pretende preservar a identidade local do Novorizontino e sua relação histórica com a torcida. A ideia é aproximar as comunidades de torcedores das duas organizações, unindo o público tradicional do clube paulista à base de fãs da FURIA. Ainda não há uma definição sobre a manutenção ou eventual mudança do escudo da equipe.

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A novidade chega após a melhor temporada da história recente do Novorizontino. Fundado em 2010 e sediado em Novo Horizonte, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista, o clube conquistou pela primeira vez o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, garantindo o acesso à primeira divisão. A equipe também foi vice-campeã do Campeonato Paulista nesta temporada.

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O Novorizontino é uma SAF integralmente controlada pela família Biasi. Os empresários Jorge Ismael de Biasi Filho e Roberto de Biasi investiram R$ 160 milhões no clube ao longo de uma década. Com a nova parceria, a equipe inicia a preparação para disputar a Série A em 2027 sob uma identidade diferente, mas mantendo a estrutura esportiva que a levou à elite nacional.

Veja a nota oficial do acordo abaixo:

A FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, anuncia parceria com o Grêmio Novorizontino, marcando sua entrada no futebol profissional brasileiro. Como parte dessa nova fase, o clube passa a adotar o nome FURIA NOVORIZONTINO, com estreia prevista para janeiro de 2027, no Campeonato Paulista.

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A operação reúne duas organizações com trajetórias de sucesso em suas modalidades. De um lado, a FURIA, que construiu uma história de conquistas internacionais no ambiente digital e fora dele, acumulando títulos e conquistas por todo o planeta. Do outro, o Grêmio Novorizontino, reconhecido pela qualidade de sua gestão, pela competência na formação de atletas e pela consistência dos seus resultados.

A parceria preserva a equipe responsável pelo sucesso do Novorizontino à frente de todas as decisões relacionadas ao futebol, incluindo gestão esportiva, comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo. A FURIA passa a liderar as frentes de marca, marketing, patrocínios, comunicação, conteúdo e desenvolvimento comercial, ampliando as oportunidades de crescimento e a exposição do clube.

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O projeto preserva a identidade local e a relação histórica com a torcida.

A união aproxima duas comunidades de torcedores com características complementares: a torcida do Novorizontino, profundamente conectada à cidade e à trajetória do clube, e a torcida da FURIA, que acompanha a organização nas arenas pelo mundo.