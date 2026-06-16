Empatou com Al-Da’ee… Al-Owais grava seu nome na Copa do Mundo com um recorde histórico

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, realizou uma de suas melhores atuações internacionais de todos os tempos durante o confronto contra o Uruguai na estreia da “Selecção Verde” no Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026, que terminou empatado em 1 a 1.

A partida contou com uma forte pressão ofensiva da seleção uruguaia, especialmente no segundo tempo, o que colocou a defesa saudita à prova durante todo o jogo.

Apesar de a seleção saudita ter estado à frente no placar por longos períodos, Al-Owais foi o goleiro que mais se destacou em campo, com suas intervenções decisivas e reações rápidas diante de chutes perigosos.

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De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Mohammed Al-Owais defendeu nove chutes a gol durante a partida, um número que reflete a intensidade da pressão a que foi submetido e seu grande impacto na manutenção do equilíbrio da seleção saudita.

Este resultado é o segundo maior número de defesas por um goleiro saudita em uma partida da Copa do Mundo, atrás apenas de Mabrouk Zayed contra a Espanha em 2006 e empatado com Mohammed Al-Deayea contra a França em 1998, permitindo que Al-Owais continue a escrever seu nome nos registros da história da Copa do Mundo.

Com esse desempenho, Al-Owais saiu da partida como um dos destaques do jogo, após desempenhar um papel fundamental na conquista de um ponto valioso para a seleção saudita contra uma das seleções mais fortes do mundo, no início de uma emocionante jornada na Copa do Mundo.