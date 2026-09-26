Jürgen Klopp não esperou muito para revelar seu senso de humor na primeira entrevista coletiva após assumir o comando da seleção da Alemanha, quando se viu diante de uma pergunta curiosa de um dos jornalistas, e sua resposta foi ainda mais divertida.

Klopp iniciou sua trajetória com a seleção alemã com um empate emocionante fora de casa diante da Holanda, depois de o Mannschaft deixar escapar uma vitória que estava próxima, ficando no empate por 1 a 1 na rodada de abertura do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da Europa.

Durante a entrevista coletiva, um dos jornalistas disse a Klopp: "Meu alemão é ruim, posso falar com você em inglês com o sotaque dos moradores de Liverpool?".

Assim que o jornalista começou a falar em inglês, Klopp respondeu com ironia: "Bom, e o seu inglês também é ruim", em um momento que gerou um clima de descontração na coletiva.









No aspecto técnico, o treinador alemão demonstrou satisfação com o desempenho de seus jogadores, elogiando especialmente a personalidade e a garra que apareceram durante a partida, mas ressaltou ao mesmo tempo a necessidade de evolução da equipe.

Klopp afirmou: "Já fiquei à beira do campo mais de mil vezes, então conheço bem essa posição, e isso não mudou para mim. Fiquei muito feliz com vários rendimentos individuais e, de modo geral, me alegrou bastante a garra que demonstramos".











