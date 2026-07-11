Em vídeo: uma jogada astuta da Noruega... e Bellingham marca um gol histórico

Jude Bellingham colocou a seleção da Inglaterra de volta no jogo ao marcar o gol de empate (1 a 1) no segundo minuto do tempo de acréscimo do primeiro tempo, durante o confronto contra a Noruega na noite deste sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.





A seleção norueguesa havia aberto o placar com um belo chute de Andreas Schildrup, aos 36 minutos, antes que o astro do Real Madrid empatasse para os “Três Leões”.





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O gol de Bellingham confirmou mais uma vez que ele é um jogador que brilha nos grandes momentos, já que marcou 8 dos 11 gols que fez com a camisa da seleção inglesa em torneios importantes, o que representa 73% — a maior porcentagem entre todos os jogadores que marcaram 5 gols ou mais pela Inglaterra.

Além disso, o astro do Real Madrid elevou sua contagem para 5 gols na Copa do Mundo de 2026, somando-se a Harry Kane (6) para um total de 11 gols, dos 12 marcados pela seleção inglesa no torneio até o momento.

Nunca antes dois jogadores da Inglaterra haviam marcado 5 gols ou mais cada um em uma única edição da Copa do Mundo.

A Inglaterra avançou para as quartas de final após uma vitória emocionante sobre o México (3 a 2), enquanto a Noruega eliminou o Brasil ao vencer por 2 a 1.







