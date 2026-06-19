Em vídeo... Sami Al-Jaber revela a Donis as chaves para o confronto contra a Espanha

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, pediu ao grego Georgios Donis, técnico da seleção, que não repita o erro que cometeu durante a primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra o Uruguai.

A seleção saudita enfrenta a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Al-Jaber disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Como torcedor e amante do futebol, minha pergunta logo após o apito final da partida contra o Uruguai foi: como o senhor Donis lidará com o jogo contra a Espanha?”.

Ele explicou: “É difícil jogar com uma defesa recuada, como fez contra o Uruguai, porque a seleção espanhola consegue jogar em qualquer espaço; por isso, não se deve dar a eles nenhuma oportunidade de jogar no último terço do seu campo”.

E acrescentou: “Sabemos que a maioria dos jogadores da seleção espanhola joga no Barcelona em espaços apertados, como Pedri e (Lamine) Yamal”.

E continuou: “Sei que a forma como Donis vai jogar será totalmente diferente da partida contra o Uruguai, pois a Espanha não é o Uruguai, e a seleção de Cabo Verde nos deu uma amostra de como não dar espaço à Espanha nas áreas de perigo”.

E concluiu: “Na partida contra o Uruguai, Donis escolheu uma zona inadequada na defesa, e não acredito que ele vá recorrer à mesma tática e aos mesmos jogadores contra a Espanha; ele pode contar com Sultan Mandash para aproveitar sua velocidade e capacidade de contra-ataque”.

Vale lembrar que as duas partidas da primeira rodada do Grupo 8 terminaram empatadas: 1 a 1 entre a Arábia Saudita e o Uruguai, e 0 a 0 entre a Espanha e Cabo Verde, deixando cada seleção com apenas um ponto.