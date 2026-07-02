Em vídeo: Os EUA vencem a Bósnia, apesar da desvantagem numérica... e marcam confronto com a Bélgica

A seleção dos Estados Unidos avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será sediada em parceria com o Canadá e o México, após vencer a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 nesta manhã de quinta-feira, horário de Greenwich, no estádio de São Francisco.

Com essa vitória, os anfitriões avançaram para as oitavas de final, onde enfrentarão a Bélgica, que venceu o Senegal (3 a 2) na prorrogação.

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Quem abriu o placar para a seleção americana foi uma de suas principais estrelas no torneio, Fularin Balogun, aos 45 minutos.

Mas Balogun cometeu uma falta que lhe custou a expulsão aos 64 minutos, depois de pisar no tornozelo de um jogador da Bósnia durante uma disputa pela bola, decisão que o árbitro confirmou após consultar o VAR.

Apesar da desvantagem numérica, a Bósnia não conseguiu impor seu domínio sobre a partida; pelo contrário, os Estados Unidos conseguiram ampliar a vantagem com um segundo gol, marcado por Malik Tillman em uma cobrança direta de falta aos 82 minutos.

Tielmann se tornou o primeiro jogador dos Estados Unidos a marcar um gol em cobrança direta de falta na Copa do Mundo desde Eric Winalda, contra a Suíça, em 18 de junho de 1994.

A Bósnia pressionou fortemente após o segundo gol dos Estados Unidos e fez várias tentativas de marcar, mas faltou precisão nos chutes de seus jogadores, e a partida terminou com a classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final.



