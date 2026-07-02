Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Os EUA vencem a Bósnia, apesar da desvantagem numérica... e marcam confronto com a Bélgica

Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Estados Unidos da América
Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo
A definir x Bélgica
Bélgica
EUA
Bósnia e Herzegovina
Bélgica

A Bósnia não conseguiu aproveitar a expulsão de Balugon

A seleção dos Estados Unidos avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será sediada em parceria com o Canadá e o México, após vencer a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 nesta manhã de quinta-feira, horário de Greenwich, no estádio de São Francisco.

Com essa vitória, os anfitriões avançaram para as oitavas de final, onde enfrentarão a Bélgica, que venceu o Senegal (3 a 2) na prorrogação.

Leia também

“O mais absurdo”... Como a mídia iraniana comentou o empate entre Argélia e Áustria?

Messi reforça sua superioridade histórica sobre Cristiano na Copa do Mundo

Quem abriu o placar para a seleção americana foi uma de suas principais estrelas no torneio, Fularin Balogun, aos 45 minutos.

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Bélgica crest
Bélgica
BÉL

Mas Balogun cometeu uma falta que lhe custou a expulsão aos 64 minutos, depois de pisar no tornozelo de um jogador da Bósnia durante uma disputa pela bola, decisão que o árbitro confirmou após consultar o VAR.

Apesar da desvantagem numérica, a Bósnia não conseguiu impor seu domínio sobre a partida; pelo contrário, os Estados Unidos conseguiram ampliar a vantagem com um segundo gol, marcado por Malik Tillman em uma cobrança direta de falta aos 82 minutos.

Tielmann se tornou o primeiro jogador dos Estados Unidos a marcar um gol em cobrança direta de falta na Copa do Mundo desde Eric Winalda, contra a Suíça, em 18 de junho de 1994.

A Bósnia pressionou fortemente após o segundo gol dos Estados Unidos e fez várias tentativas de marcar, mas faltou precisão nos chutes de seus jogadores, e a partida terminou com a classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final.


Publicidade