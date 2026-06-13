Em vídeo: Os EUA fazem história com quatro gols... e o VAR rouba a cena

A seleção dos Estados Unidos iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 da melhor maneira possível, após conquistar uma vitória esmagadora sobre a seleção paraguaia por 4 a 1, na partida disputada no Estádio Sofi, válida pela primeira rodada da fase de grupos.

A seleção americana entrou com tudo na partida e abriu o placar logo aos oito minutos, depois que Damian Bobadilla, jogador da seleção paraguaia, marcou um gol contra, dando aos anfitriões uma vantagem inicial.

A seleção americana continuou a dominar o jogo, e Fularin Balugun marcou o segundo gol aos 31 minutos, após um passe brilhante de Christian Pulisic.

Poucos instantes antes do fim do primeiro tempo, Balogun voltou a balançar as redes, marcando o terceiro gol aos cinco minutos do tempo de acréscimo, aproveitando um passe decisivo de Malik Tillman.

No segundo tempo, a seleção do Paraguai conseguiu diminuir a diferença com Julio Mauricio Magalhães, que marcou o único gol de sua equipe aos 73 minutos, devolvendo um pouco de esperança ao time.

No entanto, Giovanni Reina acabou com essas esperanças de vez ao marcar o quarto gol dos Estados Unidos aos oito minutos do tempo de acréscimo, após passe de Alex Freeman.

Com essa vitória, a seleção americana conquistou seus primeiros três pontos no torneio, enquanto a seleção do Paraguai começou sua campanha com uma derrota dolorosa em sua primeira participação na Copa do Mundo em 16 anos.

Melhor jogador da partida e primeiro autor de dois gols no torneio

O atacante da seleção americana, Folarin Balogun, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida após o desempenho excepcional que apresentou contra o Paraguai.

Balugun jogou 72 minutos, marcou dois gols, chutou cinco vezes a gol, completou 10 passes certos de 16 tentativas e venceu cinco duelos individuais.

Balogun inscreveu seu nome na história do torneio ao se tornar o primeiro jogador a marcar dois gols na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Números históricos da seleção americana

A seleção americana repetiu sua superioridade histórica sobre o Paraguai na partida de abertura da Copa do Mundo após 96 anos, já que havia vencido a mesma seleção por 3 a 0 na abertura da edição de 1930.

A partida também testemunhou um novo feito histórico para a seleção americana, que conquistou sua maior vitória na história de suas participações na Copa do Mundo e, pela primeira vez, marcou quatro gols em uma única partida do Mundial, superando sua melhor vitória anterior, que foi por 3 a 0 sobre o Paraguai na edição de 1930.

Por outro lado, a seleção do Paraguai não conseguiu a vitória em seu retorno às finais da Copa do Mundo após um hiato de 16 anos.

Primeira aplicação da regra de “identificação”

No que diz respeito à arbitragem, o confronto testemunhou a primeira aplicação efetiva da regra de “identificação” por meio da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) na história da Copa do Mundo.

O episódio ocorreu aos 49 minutos, quando o árbitro holandês Danny Makkelie marcou uma falta a favor da seleção do Paraguai e mostrou cartão amarelo ao zagueiro americano Tim Ream por uma falta sobre Miguel Almirón.

Após a cobrança da falta, o árbitro recebeu um aviso da sala de vídeo para revisar a jogada, dirigindo-se ao monitor de revisão e assistindo ao replay de vários ângulos diferentes.

A tecnologia de vídeo revela a simulação de Almirón

As imagens de TV mostraram que Tim Ream não cometeu nenhuma falta e que Miguel Almirón caiu sem que houvesse contato real, na tentativa de obter uma falta a favor de sua seleção.

Após a revisão, MacKelley decidiu anular o cartão amarelo que havia dado a Ream e mostrar um cartão amarelo a Almirón por simulação, além de anular a falta que havia marcado a favor da seleção do Paraguai, retomando o jogo a favor da seleção dos Estados Unidos.

Este incidente entrou para a história da Copa do Mundo como o primeiro caso em que a regra de “identificação” foi aplicada durante o torneio, uma das recentes alterações nas regras de arbitragem que permite que a tecnologia de vídeo corrija sanções disciplinares quando se constata que o jogador punido não é o verdadeiro responsável pela infração ou que a decisão original do árbitro estava incorreta.

