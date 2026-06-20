Em vídeo: Ondaf derrota a Costa do Marfim... e conquista o título da Copa do Mundo de 2026

Deniz Ondav marcou dois gols e levou a seleção da Alemanha à vitória sobre a Costa do Marfim (2 a 1), no confronto que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os dois gols de Ondaf, atacante do Stuttgart, foram marcados aos 68 e 90+4 minutos, confirmando sua excelente temporada com a seleção alemã. Com isso, ele elevou sua contagem para 6 gols pela seleção em 2026, assumindo sozinho a liderança dos artilheiros da Alemanha neste ano, à frente de Kai Havertz, autor de 4 gols.

Ondav se tornou o jogador que mais contribuiu para os gols na Copa do Mundo de 2026, até o momento, após elevar sua contagem para 5 contribuições diretas, sendo 3 gols e 2 assistências decisivas.





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Além disso, a Alemanha continuou a consolidar sua posição como a seleção que mais marcou gols com jogadores que entraram no segundo tempo na história da Copa do Mundo, com 22 gols, à frente da Itália (16 gols), da Holanda (15 gols), da Espanha (13 gols) e, em seguida, da Argentina (10 gols), segundo a rede francesa “stats foot”.

A seleção alemã estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória esmagadora sobre Curaçao (7 a 1), enquanto a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0.



