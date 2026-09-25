Em vídeo: o "homem mais perigoso da Escandinávia" destrona Ibrahimovic

Numa noite que o norte da Europa jamais esquecerá, Erling Haaland não se contentou em conduzir a Noruega à vitória: ele arrancou a coroa de uma lenda eterna da Suécia, proclamando-se o novo e incomparável rei da Escandinávia.

O atacante norueguês registrou um novo feito histórico, ao marcar os dois gols que levaram a seleção de seu país à vitória sobre o rival tradicional Dinamarca por 3 a 2, na Liga das Nações da Europa, quebrando o recorde que pertencia ao sueco Zlatan Ibrahimovic como maior artilheiro em jogos internacionais na história das seleções do norte da Europa.

Com esses dois gols, Haaland elevou sua marca para 64 gols internacionais em apenas 56 partidas, superando o número de Ibrahimovic, que marcou 62 gols em 122 jogos pela seleção da Suécia, num paradoxo que revela a dimensão do fenômeno goleador que é o atacante do Manchester City, de acordo com a "Reuters".

O gol histórico, o segundo dele na partida, saiu aos 74 minutos, dando à Noruega sua primeira vitória oficial sobre a Dinamarca na história dos confrontos diretos, pondo fim a um longo tabu e concedendo a ele o título de homem mais perigoso da Escandinávia.

Um talento que não se ensina

Ståle Solbakken, treinador da seleção da Noruega, não encontrou palavras para explicar o que seu atacante faz, e declarou após a partida: "Não dá para explicar isso, e não dá para aprender, é um talento inato, é instinto".

Haaland (26 anos), que disputou sua primeira partida internacional pela seleção principal em 2019, passou a marcar num ritmo assustador que ultrapassa 1,1 gol por partida, um número diante do qual nenhuma lógica futebolística resiste.

Por sua vez, seu companheiro de seleção, o meio-campista Sander Berge, expressou seu espanto ao dizer: "É algo impressionante. É natural que Haaland marque gols, então é lógico que ele esteja entre os melhores artilheiros, mas ainda assim é extremamente marcante".









Superando o fenômeno

O feito de Haaland não parou nos limites do norte, mas superou outra lenda mundial, ao ultrapassar o astro brasileiro Ronaldo Nazário, que encerrou sua carreira internacional com a marca de 62 gols antes de se aposentar em 2011.

Agora, o que o separa do recorde absoluto de gols pelas seleções do norte, entre homens e mulheres, detido pela lenda da seleção feminina da Suécia Lotta Schelin, com a marca de 88 gols, são apenas 24 gols, um número que parece ao alcance da máquina de gols norueguesa.

Do outro lado, o lamento dominou as reações na Dinamarca, onde todos reconheceram a crueldade decisiva de Haaland.

O analista esportivo do canal dinamarquês DR, Michael Steen Jensen, disse: "A Noruega o tem, e eles devem ser gratos por isso, numa noite em que sua crueldade absoluta garantiu aos noruegueses o direito de se orgulhar".

Já o jornal dinamarquês B.T. estampou: "A Dinamarca foi punida com crueldade pelo homem mais perigoso da Noruega".

E o atacante da Dinamarca Rasmus Højlund, que viveu uma noite difícil na marcação de Haaland, reconheceu a periculosidade de seu adversário, ao dizer: "Erling tem uma forma especial de encontrar seu caminho até o gol. Por isso, desse ponto de vista, não é surpresa, mas ao mesmo tempo me frustra".

A oportunidade estará à disposição da Dinamarca para se vingar e recuperar um pouco do seu orgulho, quando receber a Noruega na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa no próximo dia 17 de novembro, num confronto em que todos os olhares estarão novamente voltados para o novo rei do norte.







