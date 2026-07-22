Em vídeo: no seu aniversário... Haaland celebra de forma animada com estrela árabe

O norueguês Erling Haaland, avançado do Manchester City, escolheu a cidade francesa de Saint-Tropez para celebrar o seu 26.º aniversário, num ambiente de verão e na companhia de vários dos seus amigos.

Haaland publicou nas suas contas nas redes sociais imagens da festa, que contou com a presença do craque argelino Riyad Mahrez.

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A rede francesa "RMC" comentou o evento, afirmando: "Haaland celebrou o seu aniversário em Saint-Tropez, na companhia de Mahrez em particular".

A festa realizou-se num ambiente de verão luxuoso nas praias da Riviera Francesa, onde muitas estrelas do futebol preferem passar parte das suas férias anuais, antes dos preparativos para a próxima época.

Mahrez tinha jogado ao lado de Haaland nas fileiras do City, na época (2022-2023), antes de o craque argelino rumar ao Al-Ahli saudita, que também deixou este verão, não tendo ainda definido o seu novo clube.







