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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Modrić coloca a Croácia em apuros... e o “VAR” salva Harry Kane

H. Kane
L. Modric
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Croácia
Croácia
England
Croácia
EUA

A decisão dá aos ingleses a chance de corrigir o erro

Bastou um único instante para virar o jogo na final: em uma jogada a que os torcedores da Croácia não estavam acostumados por parte de seu experiente capitão, Luka Modrić cometeu um erro que custou à sua seleção um pênalti logo no início da partida contra a Inglaterra. 

Entre uma defesa inicial que incendiou as arquibancadas e a decisão decisiva do árbitro de repetir a cobrança, Harry Kane se posicionou para dar sua palavra final e garantir aos “Três Leões” um início perfeito na Copa do Mundo de 2026.

As seleções da Inglaterra e da Croácia iniciaram suas campanhas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com um confronto de alto nível, que não deixou de ser emocionante e polêmico desde os primeiros minutos.

A partida teve um momento difícil para a torcida croata quando o capitão da seleção, Luka Modrić, cometeu um pênalti a favor do jogador inglês Madueke, após uma entrada dentro da área que exigiu uma decisão imediata do árbitro.

O artilheiro histórico da Inglaterra, Harry Kane, se preparou para cobrar o pênalti, mas o goleiro croata conseguiu defendê-lo com maestria, dando início às comemorações da torcida croata, que acreditava que o perigo havia passado.

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No entanto, a alegria dos croatas não durou muito, pois o árbitro decidiu repetir a cobrança do pênalti após consultar o VAR, que mostrou que o goleiro havia saído da linha antes do momento da cobrança.

Na segunda tentativa, Kane não desperdiçou a chance; com concentração e calma invejáveis, o capitão da Inglaterra mandou a bola para o fundo da rede desta vez, dando à sua seleção o gol da vantagem em um confronto considerado um dos destaques da primeira rodada da fase de grupos.

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