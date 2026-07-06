Em vídeo: Inglaterra sobrevive com dez jogadores à reação do México e marca um confronto acirrado com a Noruega

A seleção da Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória emocionante sobre o México por 3 a 2, em uma partida repleta de emoção e equilíbrio disputada no Estádio Azteca, na manhã desta segunda-feira, pelas oitavas de final.

Apesar de ter jogado com um a menos por mais de meia hora, após a expulsão de um de seus jogadores, a seleção inglesa conseguiu resistir à pressão mexicana até o apito final, dando continuidade à sua trajetória no torneio e marcando um confronto aguardado contra a seleção da Noruega na próxima fase.

Com essa vitória, a seleção da Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez na história com o sistema de co-sede entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México.

O primeiro gol da Inglaterra saiu aos 37 minutos, após uma jogada espetacular pela direita liderada por Bukayo Saka, que cruzou com precisão para dentro da área. Jude Bellingham subiu na bola e cabeceou com força, mandando-a para o fundo da rede.

Apenas um minuto depois, a seleção inglesa ampliou a vantagem com o segundo gol, aos 38 minutos, depois que Bellingham iniciou um belo ataque, passando a bola para Harry Kane dentro da área; este, com um toque inteligente, devolveu a bola para Bellingham, que chutou direto para o fundo da rede da seleção mexicana.

A seleção mexicana diminuiu a diferença aos 43 minutos, quando Roberto Alvarado cobrou uma falta pela esquerda; a defesa inglesa não conseguiu afastar a bola de forma definitiva, e ela chegou a Julián Quiñones, que chutou direto de dentro da área para o fundo da rede.

Aos 54 minutos, a seleção inglesa sofreu um duro golpe quando o árbitro mostrou o cartão vermelho a Jarell Quansah, após uma entrada violenta em Jesús Gayardo, fazendo com que os “Três Leões” continuassem a partida com dez jogadores.

Apesar da desvantagem numérica, a seleção da Inglaterra conseguiu marcar o terceiro gol aos 60 minutos, por meio de Harry Kane, que converteu o pênalti com sucesso, mandando a bola à direita do goleiro.

A seleção mexicana voltou a diminuir a diferença aos 69 minutos, depois que o árbitro marcou um pênalti. Raúl Jiménez assumiu a cobrança e chutou com força à direita do goleiro, mandando a bola para o fundo da rede.

Nos minutos finais, a seleção mexicana impôs uma pressão ofensiva feroz em busca do gol de empate, aproveitando a desvantagem numérica do adversário, mas a defesa inglesa lutou com todas as forças, e conseguiu manter a vantagem até o apito final do árbitro, anunciando a classificação da Inglaterra para as quartas de final, onde a aguarda um confronto difícil contra a seleção da Noruega.