Em vídeo... Infantino elogia o confronto entre Egito e Irã

Khaled Al-Dandali, vice-presidente da Federação Egípcia de Futebol, afirmou que o fato de a seleção egípcia ter ficado em segundo lugar em seu grupo na Copa do Mundo de 2026 pode lhe dar uma vantagem antes de disputar as oitavas de final, ao garantir um período de descanso mais longo para se preparar para o próximo confronto.

A seleção egípcia empatou com a seleção iraniana (1 a 1) na terceira e última rodada da fase de grupos, encerrando sua participação no grupo em segundo lugar, com cinco pontos, atrás da Bélgica, líder do grupo, com a qual empatou em pontos, mas foi superada no saldo de gols.

Com esse resultado, a seleção egípcia enfrentará a Austrália, segunda colocada do Grupo 4, nas oitavas de final.

Al-Dandali afirmou, em declarações à TV pelo canal “Modern MTI TV”: “Nos classificamos para a próxima fase sem nenhuma derrota e conseguimos garantir a vaga antes da última rodada; além disso, a diferença entre nós e o líder do grupo não passou de um gol”.

Sobre o estado físico dos jogadores da seleção, ele explicou: “Graças a Deus, a lesão de Mohamed Salah é leve, e espera-se que ele esteja pronto para a próxima partida... Já a lesão de Mohamed Abdel Moneim é muscular e está totalmente distante do joelho, enquanto a natureza da lesão de Ahmed Fattouh ainda não foi esclarecida”.

Al-Dandali revelou o plano de deslocamento da delegação da seleção nos próximos dias, dizendo: “Voltaremos à cidade de Spokane, de acordo com o programa da Federação Internacional de Futebol (FIFA), antes de seguirmos para o estado do Texas, e realizaremos uma reunião com a comissão técnica, liderada por Husam Hassan e Ibrahim Hassan, para definir a data da viagem”.

O vice-presidente da Federação Egípcia continuou: “Também estamos analisando a possibilidade de permanecer em Spokane por mais dois dias, pois o ambiente do campo de treinamento lá é especial e tranquilo, além de estar longe da torcida, e tomaremos a decisão que melhor atenda aos interesses da seleção”.

Sobre o confronto contra a Austrália na próxima fase, Al-Dandali disse: “Todos os adversários são fortes, e vimos muitas surpresas neste torneio, mas é certo que a Austrália não tem o mesmo calibre da seleção da França”.

Ele considerou que ficar em segundo lugar pode ser benéfico para os Faraós, explicando: “Talvez o segundo lugar seja melhor para nós, pois nos dá mais dois dias de descanso; além disso, jogaremos na sexta-feira em vez de na quarta-feira, o que pode ajudar a equipe a se preparar melhor”.

O vice-presidente da Federação Egípcia de Futebol concluiu suas declarações mencionando o elogio de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), ao jogo, dizendo: “Gianni Infantino nos informou, cerca de meia hora após o fim da partida, que o jogo tinha sido emocionante”.