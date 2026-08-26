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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Em vídeo: hat-trick de Mbappé comanda goleada do Real Madrid sobre a Real Sociedad no Bernabéu

Especiais e Opinião
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Real Sociedad
Real Sociedad
K. Mbappe
J. Bellingham
Vinicius Junior
Espanha
França
England
Brasil

Goleada emocionante

O Real Madrid conquistou uma vitória ampla por 4 a 1 sobre o visitante Real Sociedad, no confronto que os reuniu na noite de quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu, pela primeira rodada "adiada" das competições do Campeonato Espanhol. 

O francês Kylian Mbappé abriu o placar aos 40 minutos, antes de o croata Luka Sucic empatar para o Sociedad (44), então Mbappé voltou a marcar o segundo gol (59), e o brasileiro Vinícius Júnior acrescentou o terceiro (68), antes de Mbappé encerrar o hat-trick pessoal e a goleada da equipe (80).

Primeiro tempo equilibrado e gols alternados

A partida começou com cautela de ambos os lados, e as primeiras chances surgiram para o Real Madrid no segundo minuto, por meio de uma bola longa de Huijsen na direção de Dumfries, que não conseguiu alcançá-la.

E aos 11 minutos o Sociedad quase abriu o placar quando Oyarzabal chutou de dentro da grande área, mas o goleiro Thibaut Courtois defendeu com brilhantismo. A defesa dos visitantes continuou firme aos 17 minutos, impedindo as investidas de Mbappé, antes de Vinícius desperdiçar uma chance clara aos 20 minutos após um passe de Bellingham, quando o goleiro Álex Remiro brilhou com uma defesa espetacular.

La Liga
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Real Sociedad
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Real Madrid
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O Sociedad dominou relativamente no meio do primeiro tempo, quando Oyarzabal tentou penetrar aos 28 minutos, mas Valverde recuperou a bola, ao passo que Valverde interceptou um passe em profundidade na direção de Kubo aos 33 minutos. E Sucic quase marcou aos 34 minutos com um chute de voleio que passou raspando a meta de Courtois. 

E aos 40 minutos veio o primeiro gol, quando Mbappé recebeu um passe de Valverde dentro da grande área e chutou uma bola magnífica que balançou as redes de Remiro. O francês tentou acrescentar o segundo aos 43 minutos, mas o goleiro segurou a bola, antes de o Sociedad responder rapidamente aos 44 minutos com o gol de empate por meio de Sucic, que aproveitou o rebote da bola de Oyarzabal e chutou com sucesso, encerrando o primeiro tempo com o empate por 1 a 1.

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Segundo tempo pegando fogo: Mbappé pinta o quadro do hat-trick

Com o apito de início do segundo tempo, Mbappé desperdiçou uma chance certeira aos 47 minutos após um passe de Güler e ficar cara a cara com Remiro, que brilhou com uma espetacular defesa com os dois pés. E prosseguiu a troca de ataques, com defesas heroicas de ambas as partes, até os 57 minutos. 

Aos 59 minutos, Mbappé e Bellingham executaram uma jogada magnífica, para o francês depositar a bola facilmente nas redes marcando o segundo gol, e Jude voltou a brilhar aos 68 minutos ao recuperar uma bola da defesa do Sociedad e passá-la a Vinícius, que marcou o terceiro gol.

O ataque aos 74 minutos quase resultou em um quarto gol após um passe de Bellingham para Mbappé, mas a distribuição do francês não chegou até Vinícius, e Mbappé fechou a conta aos 80 minutos aproveitando um passe encantador de Vinícius para marcar o quarto gol e completar um hat-trick magnífico, decretando a merecida vitória do Real Madrid pelo placar de 4 a 1.

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E aos 90 minutos, o reserva Brahim Díaz pensou ter deixado sua marca final no festival de gols, depois de acompanhar uma bola forte chutada por Asencio e defendida com brilhantismo pelo goleiro Remiro, para Díaz colocá-la nas redes vazias em meio a uma grande festa nas arquibancadas.

Mas a festa não se completou, pois o assistente ergueu a bandeira anunciando um impedimento sobre Díaz, então o árbitro de vídeo "VAR" interveio e confirmou a decisão, anulando o gol merengue e privando o Real de uma histórica goleada de cinco gols na noite de brilho de Mbappé.

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