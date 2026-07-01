Em vídeo: Harry Kane ultrapassa Pelé... e iguala Gerd Müller duas vezes

Harry Kane, astro da seleção da Inglaterra, continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026 após marcar dois gols contra a República Democrática do Congo na noite desta quarta-feira, nas oitavas de final do torneio.

Kane transformou a desvantagem de um gol da Inglaterra diante da República Democrática do Congo em uma vitória por 2 a 1, garantindo aos Três Leões uma emocionante classificação para as oitavas de final, onde enfrentarão o México.

Kane marcou um gol com uma cabeçada precisa aos 75 minutos, aproveitando um cruzamento de Anthony Gordon, enquanto o goleiro congolês Lionel Mpasi não conseguiu alcançar a bola.

Em seguida, ele marcou o segundo gol aos 86 minutos com um chute forte, após passe do também novo astro do Barcelona.

Kane elevou sua contagem para 5 gols na edição atual do torneio, após o gol duplo contra a Croácia e o gol contra o Panamá, subindo para o segundo lugar na lista dos artilheiros, atrás de Kylian Mbappé e Lionel Messi, astros da França e da Argentina, respectivamente, ambos com 6 gols.

Kane consolidou sua posição como um dos maiores artilheiros da história da seleção inglesa, com 13 gols em Copas do Mundo.

De acordo com as estatísticas da “Opta”, Kane ultrapassou a marca de gols do lendário brasileiro Pelé (12 gols), passando à frente dele na classificação dos maiores artilheiros da história do torneio.

O astro inglês subiu para o sexto lugar, empatando com o ex-jogador francês Just Fontaine, enquanto o alemão Gerd Müller (14 gols) está à frente dos dois.

Até o momento, Lionel Messi, lenda da Argentina, lidera a lista com 19 gols, seguido por Kylian Mbappé, capitão da França, com 18 gols.

Por outro lado, Kane igualou outro recorde de Müller, tornando-se o segundo jogador com mais gols em uma única temporada pelo clube e pela seleção, com 72 gols, depois que o alemão alcançou essa marca na temporada de 1972-1973, enquanto Messi lidera a lista com 82 gols em sua temporada histórica de 2011-2012, segundo as estatísticas do “Stats Foot”.

Além disso, o astro do Bayern de Munique tornou-se o segundo jogador com mais gols pela seleção da Inglaterra nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, com 5 gols, superando Geoff Horst (4 gols), enquanto Gary Lineker lidera a lista com 6 gols, de acordo com o “Stats Foot”.

Kane também é considerado o primeiro jogador inglês a marcar dois gols em uma partida eliminatória da Inglaterra na Copa do Mundo desde Lineker, contra Camarões, em 1990.