Em vídeo: Hamza Abdelkarim surpreende Flick com sua chegada antecipada

O Barcelona deu início, nesta manhã de segunda-feira, aos preparativos para a nova temporada, após a Cidade Esportiva Juan Gamper retomar suas atividades com o início dos exames médicos e físicos de rotina que antecedem o início da pré-temporada.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o técnico alemão Hans Flick, que se prepara para sua terceira temporada no comando técnico do Barça, foi o primeiro a chegar ao centro de treinamento.

O Barcelona disputará sua primeira partida na La Liga a partir da segunda rodada, já que sua estreia foi adiada devido à participação de dez de seus jogadores com suas seleções nas semifinais da Copa do Mundo.

O jogador da base, Tony Fernandes, foi o primeiro a chegar à Cidade Esportiva, apesar da incerteza que ainda paira sobre seu futuro no clube, para iniciar uma nova temporada sob o comando de Flick.

Logo em seguida chegou Hamza Abdelkarim, que teve apenas um breve descanso após atuar pela seleção egípcia na Copa do Mundo.

Hamza Abdelkarim surpreendeu seu técnico alemão, Flick, ao chegar mais cedo à Cidade Juan Gamper, acompanhado de sua família.

Também entre os primeiros a chegar estava Rony Bardji, que iniciou oficialmente a pré-temporada com o Barcelona, embora seu futuro ainda esteja indefinido, já que ele pode ser emprestado na próxima temporada.

Entre os primeiros jogadores do time principal a se submeterem aos exames médicos estava o meio-campista Marc Casado; o goleiro Marc-André ter Stegen também recebeu atenção especial ao comparecer para os exames, embora seu futuro no clube ainda esteja em aberto.

Além disso, Alejandro Balde e o goleiro polonês Wojciech Szczęsny iniciaram seus preparativos para a nova temporada, com este último continuando sua trajetória nas fileiras do time catalão.

O primeiro dia também contou com a presença de Fermin López, além de Héctor Fort, Marc Bernal, Gerard Martín e Andreas Christensen, que se juntaram ao início da pré-temporada.