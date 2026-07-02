Em vídeo: Estrela dos EUA repete o momento excepcional de Zidane e Ronaldinho

A vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina (2 a 0), nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por um episódio histórico protagonizado pelo atacante Fularin Balogun, que marcou o primeiro gol dos anfitriões antes de ser expulso.
Balogun tornou-se o quarto jogador na história da Copa do Mundo a marcar um gol e receber um cartão vermelho na mesma partida da fase eliminatória, depois do francês Zinedine Zidane na final de 2006, do brasileiro Ronaldinho nas quartas de final de 2002 e de seu compatriota Garrincha na semifinal de 1962.
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Além disso, Balogun, atacante do Mônaco francês, tornou-se o primeiro jogador da seleção dos Estados Unidos a receber um cartão vermelho em uma Copa do Mundo desde Pablo Mastroiuni e Eddie Bob contra a Itália, na fase de grupos da edição de 2006.
Balojon abriu o placar para os Estados Unidos aos 45 minutos, mas cometeu uma falta que lhe custou a expulsão direta aos 64 minutos, após pisar no tornozelo de um jogador da Bósnia durante uma disputa pela bola, decisão tomada pelo árbitro após consultar o VAR.
Com a vitória sobre a Bósnia, os Estados Unidos garantiram um confronto com a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória dramática dos Diabos Vermelhos sobre o Senegal (3 a 2) na prorrogação.