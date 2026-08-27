Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Leon Goretzka, Harry Kane, Joshua KimmichGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: estrela da Alemanha se transfere oficialmente para a Premier League

Mercado da bola
L. Goretzka
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
Bundesliga
Aston Villa x Arsenal
Aston Villa
Arsenal
Premier League
Alemanha
England

O Aston Villa busca substituir Tielemans

O clube inglês Aston Villa anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a contratação do meio-campista alemão Leon Goretzka, em uma transferência de graça, tornando-se o mais recente reforço do time durante a atual janela de transferências de verão.

Goretzka, de 31 anos, havia deixado o Bayern de Munique ao fim da temporada passada, após o término de seu contrato, encerrando uma trajetória de 8 anos com o clube bávaro.

Leia também

Mourinho sobre seu retorno ao Bernabéu: mudei depois de todos esses anos

Celebração oficial egípcia pela parceria histórica com o Barcelona

Durante sua passagem pelo Bayern de Munique, Goretzka disputou 312 partidas em diversas competições, nas quais marcou 51 gols e deu 53 assistências, além de ter conquistado 7 títulos do Campeonato Alemão, ao lado da Liga dos Campeões da Europa e diversos títulos nacionais.

Goretzka se junta ao Aston Villa após passar pelos exames médicos, na última terça-feira, para viver sua primeira experiência profissional fora da Alemanha, depois de ter começado sua trajetória com o Bochum e, em seguida, transferir-se para o Schalke, antes de vestir a camisa do Bayern de Munique desde 2018.

Goretzka também possui grande experiência com a seleção da Alemanha, tendo disputado 73 partidas internacionais, nas quais marcou 15 gols.

A transferência acontece no âmbito das movimentações do Aston Villa para reforçar seu meio-campo, depois de o time ter perdido os serviços de Youri Tielemans, que se transferiu para o Manchester United, além da ausência de Amadou Onana por um longo período devido a lesão.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google