O clube inglês Aston Villa anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a contratação do meio-campista alemão Leon Goretzka, em uma transferência de graça, tornando-se o mais recente reforço do time durante a atual janela de transferências de verão.

Goretzka, de 31 anos, havia deixado o Bayern de Munique ao fim da temporada passada, após o término de seu contrato, encerrando uma trajetória de 8 anos com o clube bávaro.

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Durante sua passagem pelo Bayern de Munique, Goretzka disputou 312 partidas em diversas competições, nas quais marcou 51 gols e deu 53 assistências, além de ter conquistado 7 títulos do Campeonato Alemão, ao lado da Liga dos Campeões da Europa e diversos títulos nacionais.

Goretzka se junta ao Aston Villa após passar pelos exames médicos, na última terça-feira, para viver sua primeira experiência profissional fora da Alemanha, depois de ter começado sua trajetória com o Bochum e, em seguida, transferir-se para o Schalke, antes de vestir a camisa do Bayern de Munique desde 2018.

Goretzka também possui grande experiência com a seleção da Alemanha, tendo disputado 73 partidas internacionais, nas quais marcou 15 gols.

A transferência acontece no âmbito das movimentações do Aston Villa para reforçar seu meio-campo, depois de o time ter perdido os serviços de Youri Tielemans, que se transferiu para o Manchester United, além da ausência de Amadou Onana por um longo período devido a lesão.

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