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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Em vídeo: Egito empata com o Irã... e se classifica para as oitavas de final como segundo colocado

M. Saber
M. Shobeir
M. Taremi
M. Abdelmonem
Egito
República Islâmica do Irã
Bélgica
Nova Zelândia
Copa do Mundo
Egito
Irã
Bélgica
Nova Zelândia

Um feito histórico

A seleção do Egito garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após um empate em 1 a 1 com o Irã, na terceira rodada da fase de grupos.

Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.

O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.

A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.

Mohamed Abdel Moneim, zagueiro do Egito, saiu do primeiro tempo lesionado após o gol do Irã, e Yasser Ibrahim entrou em seu lugar.

Mahmoud Hassan Trezeguet quase marcou o segundo gol da seleção egípcia aos 49 minutos, ao desviar um cruzamento forte de Mohamed Salah com um chute na direção do gol, mas o goleiro iraniano defendeu a bola.

Mohamed Salah saiu de campo aos 57 minutos devido a uma lesão, sendo substituído por Ahmed Mostafa Zizo.

As câmeras flagraram Salah colocando gelo na coxa enquanto estava sentado no banco de reservas após a substituição.

Ahmed Fattouh sofreu uma lesão nos últimos minutos da partida, mas se esforçou para continuar jogando depois que a seleção egípcia esgotou as substituições.

Noutro contexto, a seleção da Bélgica garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no Grupo G como líder, após derrotar a Nova Zelândia por 5 a 1.

Leandro Trossard, estrela dos Diabos Vermelhos, marcou dois gols pela Bélgica na partida, aos 28 e 50 minutos, enquanto Kevin De Bruyne marcou o terceiro aos 66 minutos, e Romelu Lukaku marcou o quarto aos 86 minutos, já que o quinto foi marcado por Alexis Saelemaekers nos acréscimos.

Já Elija Gust marcou o único gol da Nova Zelândia aos 84 minutos.

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