Em vídeo: Egito empata com o Irã... e se classifica para as oitavas de final como segundo colocado

A seleção do Egito garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após um empate em 1 a 1 com o Irã, na terceira rodada da fase de grupos.

Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.





O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.

A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.

Mohamed Abdel Moneim, zagueiro do Egito, saiu do primeiro tempo lesionado após o gol do Irã, e Yasser Ibrahim entrou em seu lugar.

Mahmoud Hassan Trezeguet quase marcou o segundo gol da seleção egípcia aos 49 minutos, ao desviar um cruzamento forte de Mohamed Salah com um chute na direção do gol, mas o goleiro iraniano defendeu a bola.

Mohamed Salah saiu de campo aos 57 minutos devido a uma lesão, sendo substituído por Ahmed Mostafa Zizo.

As câmeras flagraram Salah colocando gelo na coxa enquanto estava sentado no banco de reservas após a substituição.

Ahmed Fattouh sofreu uma lesão nos últimos minutos da partida, mas se esforçou para continuar jogando depois que a seleção egípcia esgotou as substituições.



Noutro contexto, a seleção da Bélgica garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no Grupo G como líder, após derrotar a Nova Zelândia por 5 a 1.

Leandro Trossard, estrela dos Diabos Vermelhos, marcou dois gols pela Bélgica na partida, aos 28 e 50 minutos, enquanto Kevin De Bruyne marcou o terceiro aos 66 minutos, e Romelu Lukaku marcou o quarto aos 86 minutos, já que o quinto foi marcado por Alexis Saelemaekers nos acréscimos.

Já Elija Gust marcou o único gol da Nova Zelândia aos 84 minutos.