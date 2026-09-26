Em vídeo: Donis diz estar triste apesar da vitória e revela que pode perder este jogador até o fim da "Copa do Golfo 27"

O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, expressou sua tristeza, apesar da goleada sobre Omã na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita venceu a seleção de Omã pelo placar de 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Donis afirmou, em declarações aos canais "Abu Dhabi Sports" após a partida: "No início, devo parabenizar os jogadores e a torcida que nos apoiou".

E acrescentou: "No primeiro tempo, apresentamos um bom desempenho e tivemos uma boa mentalidade, mas não tivemos a mesma mentalidade no segundo tempo, quando desperdiçamos muitas chances".

E prosseguiu: "Estou muito triste porque perdemos alguns jogadores, começando por Nawaf Al-Aqidi, e também Alaa (Al-Hajji), que pode ficar fora do torneio até o fim, e (Hassan) Kadesh, além de (Mohammed) Al-Qahtani, que ficou fora da partida".

E ponderou: "Vamos avaliar nosso futuro, mas é extremamente importante para nós evoluir e ter a mesma mentalidade ao longo dos 90 minutos".

E continuou: "Continuamos trabalhando em cada partida, e diariamente, nos aspectos táticos e nas movimentações, o que é extremamente importante, mas o mais importante são os aspectos mentais, e que os jogadores tenham mais confiança".

E concluiu: "A presença da torcida é extremamente importante para nós, adoro esse clima, e é extremamente importante para nós continuar jogando bem e manter as vitórias para deixá-los felizes".

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita se tornou a primeira classificada para as semifinais do torneio "Golfo 27", e precisa apenas de um empate com o Iraque na terceira rodada, na próxima terça-feira, para garantir a liderança do grupo.