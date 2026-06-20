Em vídeo... Costa do Marfim surpreende a Alemanha com um gol do “Presidente”

Frank Kessié pôs fim a um longo jejum de gols pela seleção da Costa do Marfim ao marcar o gol que colocou sua equipe na frente contra a Alemanha (1 a 0), na noite deste sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista marfinense, apelidado de “O Presidente”, conseguiu balançar as redes aos 30 minutos, ao aproveitar um rebote da defesa alemã, dentro da área de 6 jardas, após um chute de Amad Diallo.

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Esse gol pôs fim a uma sequência de 26 partidas consecutivas de Kessié pela seleção de seu país, em grandes competições, sem marcar nenhum gol.

Além disso, o craque do Al-Ahli da Arábia Saudita, Frank Kessié (29 anos e 6 meses), é o segundo jogador mais velho a marcar um gol com os “Elefantes” na Copa do Mundo, atrás apenas de Didier Drogba (32 anos e 3 meses), segundo a rede francesa “stats foot”.



