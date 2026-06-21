Em vídeo: Cabo Verde iguala o feito histórico da Argentina... e o astro do Uruguai relembra o passado

A seleção do Uruguai conseguiu reverter uma desvantagem de um gol e passar à frente por 2 a 1 contra a seleção de Cabo Verde durante o primeiro tempo da partida que as opôs, nesta segunda-feira, na segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

A partida marcou um momento histórico para a seleção de Cabo Verde, que conseguiu marcar seu primeiro gol de todos os tempos em uma fase final da Copa do Mundo, ao balançar as redes da seleção uruguaia durante o confronto disputado no Grupo 8.

O gol histórico saiu aos 21 minutos, marcado por Kevin Linene, que deu a vantagem à seleção africana e inscreveu seu nome na história do futebol como autor do primeiro gol de Cabo Verde em uma Copa do Mundo.

A seleção do Uruguai conseguiu empatar antes do fim do primeiro tempo, quando Maximiliano Araújo marcou o gol de empate aos 44 minutos, aproveitando um rebote na trave após uma cabeçada forte de um de seus companheiros.

Já nos acréscimos, mais precisamente aos seis minutos do tempo extra, Agustín Canopio marcou o segundo gol da Uruguai após um ataque organizado que começou com um cruzamento preciso; Araújo subiu para cabecear e desviou a bola para Canopio, que chutou com sucesso à esquerda do goleiro de Cabo Verde.

A rede francesa “Stats Foot” informou que Kevin Lineni se tornou o terceiro jogador a marcar um gol por uma seleção africana em uma cobrança de falta direta na história da Copa do Mundo, depois do tunisiano Raouf Bouzine contra a Bélgica na edição de 2002 e do nigeriano Kalu Uche contra a Grécia na edição de 2010.

Por sua vez, a conta “Mr. Sheph”, especializada em estatísticas, destacou que a seleção de Cabo Verde se tornou apenas a segunda seleção na história da Copa do Mundo a marcar seu primeiro gol na competição em uma cobrança de falta direta, depois da seleção da Argentina, que marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo com Luís Filipe Monte contra a França, em 15 de julho de 1930. Após 96 anos, a seleção de Cabo Verde repetiu essa façanha graças ao gol de Kevin Linene contra o Uruguai.

Além disso, a rede “Stats Foot” destacou que Maximiliano Araújo se tornou o primeiro jogador a marcar ou dar assistência em suas duas primeiras partidas pela seleção uruguaia em uma mesma edição da Copa do Mundo desde Oscar Míguez, em 1954.

A rede acrescentou que a seleção uruguaia terminou o primeiro tempo na frente, depois de ter estado perdendo durante a partida, pela primeira vez em uma Copa do Mundo desde o confronto contra a França em 15 de julho de 1966.

Nesse mesmo contexto, a conta “Mr. Sheep” confirmou que Maxi Araújo se tornou o sexto jogador uruguaio a marcar dois ou mais gols e dar pelo menos uma assistência em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo.

A lista histórica inclui: “Héctor Castro (1930), Juan Peregrino Anselmo (1930), Alcides Gigia (1950), Juan Alberto Chiavino (1950), Julio César Abadi (1954), Maximiliano Araújo (2026)”.

Por sua vez, a rede “Opta” informou que a seleção de Cabo Verde se tornou a primeira seleção a marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo em uma cobrança direta de falta desde pelo menos 1966, observando que o gol de Leninni foi resultado apenas do segundo chute a gol da seleção durante sua participação atual no torneio.